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Şeker ölçümünde parmak delmeye son

2014 yılında CE belgesi alan ve Avrupa’da satışa sunulmaya başlanan Flash Glukoz (Şeker) Takip Sistemi FreeStyle Libre Türkiye’de de satışa sunuldu.

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Şeker ölçümünde parmak delmeye son

Bugüne kadar dünyanın 35 ülkesinde 300 binden fazla kişinin kullandığı sistem, şeker takibinde rutin parmak delme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji  ve Diyabet Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Damla Gökşen Şimşek, yöntemin özellikle   sık ölçüm yapmaya ihtiyaç duyan TIP-1 diyabet hastaları (özellikle çocuk hastalar) için  faydalı olduğunu kaydederek, yöntemin mutlaka uzman doktor tarafından önerilmesi  gerektiğini belirtti.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve  Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan İlkova da konuya ilişkin  olarak, “Diyabetli insanlarda kan glukoz düzeylerinin gün içerisinde değişkenlik göstermesi  diyabete bağlı kronik komplikasyonları ve de özellikle kalp ve damar hastalıkları riskini  artırmaktadır. Düzenli ve sık glukoz takibi sağlayan bu tip sistemlerin sunduğu glukoz  verileriyle belirlenecek tedavi planlarıyla glukoz değişkenliğinin önlenmesi mümkündür. Bu  sayede diyabetlilerde kalp ve damar hastalıkları riskinin azaldığı çeşitli çalışmalarda  gösterilmiştir" dedi.

Abbott'un FreeStyle Libre Sistemi, hücreler arası sıvıda dakikada bir  glukoz ölçümü yapan ve 14 güne kadar üst kolda takılı kalan küçük bir sensör (yaklaşık 1  TL büyüklüğünde) içeriyor. Şeker ölçümü için okuyucu ile sensörü okuyucuya okutmak  yeterli.

Her okutma, anlık glukoz sonucunu, 8 saatlik glukoz geçmişini ve glukozun gittiği  yönü gösteriyor. Sistemin okuyucu cihazı ile her bir sensör 249 liradan satılıyor. Böylece  aylık kullanım bedeli 500 TL'yi aşıyor. Sistem şu an SGK'nın geri ödeme kapsamında yer  almıyor.

HABER MERKEZİ

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