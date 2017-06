Şeker ölçümünde parmak delmeye son

Bugüne kadar dünyanın 35 ülkesinde 300 binden fazla kişinin kullandığı sistem, şeker takibinde rutin parmak delme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Damla Gökşen Şimşek, yöntemin özellikle sık ölçüm yapmaya ihtiyaç duyan TIP-1 diyabet hastaları (özellikle çocuk hastalar) için faydalı olduğunu kaydederek, yöntemin mutlaka uzman doktor tarafından önerilmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan İlkova da konuya ilişkin olarak, “Diyabetli insanlarda kan glukoz düzeylerinin gün içerisinde değişkenlik göstermesi diyabete bağlı kronik komplikasyonları ve de özellikle kalp ve damar hastalıkları riskini artırmaktadır. Düzenli ve sık glukoz takibi sağlayan bu tip sistemlerin sunduğu glukoz verileriyle belirlenecek tedavi planlarıyla glukoz değişkenliğinin önlenmesi mümkündür. Bu sayede diyabetlilerde kalp ve damar hastalıkları riskinin azaldığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir" dedi.

Abbott'un FreeStyle Libre Sistemi, hücreler arası sıvıda dakikada bir glukoz ölçümü yapan ve 14 güne kadar üst kolda takılı kalan küçük bir sensör (yaklaşık 1 TL büyüklüğünde) içeriyor. Şeker ölçümü için okuyucu ile sensörü okuyucuya okutmak yeterli.

Her okutma, anlık glukoz sonucunu, 8 saatlik glukoz geçmişini ve glukozun gittiği yönü gösteriyor. Sistemin okuyucu cihazı ile her bir sensör 249 liradan satılıyor. Böylece aylık kullanım bedeli 500 TL'yi aşıyor. Sistem şu an SGK'nın geri ödeme kapsamında yer almıyor.

HABER MERKEZİ