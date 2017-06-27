Şekere obezite vergisi

BariatrikLab Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi kurucusu Prof. Dr. Halil Coşkun; Berkeley, California, Philadelphia, Chicago, Illinois, Cook County gibi yerleşim birimlerinde de hayata geçen vergi uygulamasının detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Yeni düzenlemeyle 1 ons başına 1.75 sent, yani 2 litrelik bir şişe soda için 1.18 dolar civarında bir vergi alınmasına karar verildi. Sade soda ise vergilendirilmeyecek.

Bebek mamaları, tıbbi ilaçlar, düşük kalorili içecekler ve yüzde 100 meyve suları da vergiden muaf tutulacak. Gatorade gibi spor içecekleri, Red Bull gibi enerji içecekleri ve Sunny D gibi meyve içecekleri de vergilendirilecek çünkü bu içeceklerin yapımında soda tozu kullanılıyor. Barista yapımı kahve içecekleri ve sütlü içecekleri vergiden muaf tutuldu.

Starbucks'ta verilenler gibi aromalı latte kullanılan içecekler için bir vergilendirme olup olmayacağı henüz belli değil. Vergiler sağlıksız içecek tüketimini azaltacak ve kentin düşük gelirli mahallelerinde ve diğer topluluklarında insanların besleyici gıdalara daha iyi erişim sağlamasına yardımcı olacak.

Soda şirketleri ABD’de çocuklara yönelik büyük bir pazar oluşturuyor. Atılan bu adım, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele etmek için elbette ki yeterli değildir fakat yine de bu büyük bir adımdır. Bu karar sayesinde çocuklar daha az şekerli içecek tüketecekler. Sağlıksız yiyecek ve içecek üreten firmalardan alınacak vergilerden, yılda yaklaşık 15 milyon dolar kazanılması bekleniyor.”

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