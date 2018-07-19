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Semizotunun az bilinen faydaları

Omega-3 sayesinde semizotunun beyin fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağladığı, kabızlığı önlediği, bağışıklık sistemini ve kalbi koruduğu, diyet dostu olduğu belirtildi

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:28
Semizotunun az bilinen faydaları

Semizotunun beyin fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağladığı, kabızlığı önlediği, bağışıklık sistemini ve kalbi koruduğu, diyet dostu olduğu bildirildi.

Diyetisyen Çisem Gündüz, semizotunun ister salata ister yemek şeklinde yapılsın, yazın en güzel sebzelerinden birisi olduğunu belirterek, hafif bir sebze olan semizotunun, yaz sıcaklarında yoğurtlu salata şeklinde tüketildiğinde ferahlatıcı bir yiyecek haline de dönüştüğünü söyledi.

Gündüz, pratik ve hızlı çözümlerde de sofralarda imdada yetişen semizotunun bilinmeyen faydalarını şöyle paylaştı:

"İçerisindeki Omega-3 sayesinde semizotu beyin fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağlar. Özellikle büyüme ve gelişme dönemindeki çocuklarda konsantrasyon ve hafıza gelişimi açısından oldukça değerlidir. Bu nedenle mevsiminde haftada 2-3 gün tüketimi önerilir."

Lif içeriği sayesinde kabızlığı önler

Semizotunun mide asit salgısını dengelediğini, bu yeşil mevsim sebzesinin sindirimi de düzenlediğini belirten Dyt. Çisem Gündüz, "Semizotu, yüksek lifli bir sebze olduğundan bağırsak hareketlerinin artmasını sağlayarak kabızlığı önler. İçerisinde bulunan B,C,E ve K vitaminleri, demir, çinko, magnezyum, potasyum ve folat mineralleri sayesinde semizotu bağışıklık sisteminin korunmasını sağlar. Glutatyon içeriği ile antioksidan kapasitesi yüksek olan semizotu ayrıca kanserden koruyucu olma özelliği ile de yaz sebzeleri arasında öne çıkar.

İçerisindeki zengin bileşenler, Omega-3, EPA ve DHA sayesinde kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcıdır. Aynı zamanda kan basıncının da dengelenmesinde rol oynar. Yüksek su içeriğine sahip olan ve 100 gramı sadece 32 kalori olan semizotu kilo vermek isteyenlere sıklıkla önerilir." dedi.
İHA

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