Ses dalgası ile burun operasyonu

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ebru Kaplan ses dalgasıyla yapılan burun operasyonları hakkında bilgi verdi. Burun operasyonlarında kesi yaparken ses dalgalarının kullanıldığı ultrasonik rinoplasti yönteminin ameliyat başarısını yükselttiğini ve iyileşme süresini de kısalttığını kaydeden Op. Dr. Kaplan, burun estetiği ve şekillendirme operasyonlarında normalde çekiç ve keskiyle gerçekleştirilen kesilerin, burundaki kemiklerinin etrafındaki dokularda hasara yol açabildiğine dikkat çekti. Ultrasonik rinoplasti yöntemiyle birlikte hekimlerin milimetrik ve tam istediği yerden kesiler yapabildiğini ve yöntemin burundaki damar, sinir, kas gibi yumuşak dokulara da zarar vermediğini belirten Op. Dr. Ebru Kaplan, “Yumuşak dokularda hasar oluşmadığı için iyileşme süresi de kısalıyor” dedi.

Ultrasonik rinoplasti yöntemiyle burun ameliyatlarında estetik anlamda daha başarılı sonuçlar aldıklarını hatırlatan Op. Dr. Kaplan sözlerine şöyle devam etti:

“Ultrasonik rinoplasti, ameliyat sonrası şişlik ağrı ve morarmayı en aza indirgiyor. Kemik şekillendirilmesi oldukça kontrollü ve hızlı yapılıyor. Operasyon süresi de klasik yönteme göre kısalmış oluyor. Kalın kemikli genç erkek ve kadınlarda biraz daha zor olabilen kemik şekillendirilmesi, bu yöntemle daha hızlı ve kontrollü fazla fiziksel güç kullanılmadan yapılabiliyor. Ameliyat sırasında önce deri üzerinden çizim yapıyoruz. Daha sonra burun kemiği kesim yönüne göre cihazın farklı uçları seçilerek kemiği yeniden şekillendirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Eğri burunlarda normal hastalara göre burun kemiğine daha çok müdahale ediliyor. Ultrasonik yöntemle bu operasyonlar daha başarılı oluyor.” İHA