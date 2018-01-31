Ses kısıklığı tedavisini geciktirmeyin

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Rıza Dündar, gırtlak kanserinin habercisi olan ses kısıklığı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Doç. Dr. Rıza Dündar, gırtlak kanserinin habercisi olan ses kısıklığını 15-20 günden fazla sürmesi halinde mutlaka doktora gidilmesi gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Dündar, "Reflü, ses tellerini uyaran sinirde felç gibi durumlarda ses kısıklığı birtakım ses terapileri veya ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Ancak ses tellerinde vokal nodül, polip veya ödem oluşması ile kanserli hücrelerle karşılaşılması gibi durumlar çoğunlukla ameliyat gerektiriyor.

15-20 günden fazla süren ses kısıklığı durumunda mutlaka doktora başvurmak gerekiyor. Bu geçici bir durum olabileceği gibi gırtlak kanserinin ön habercisi de olabiliyor. Gırtlak kanseri özellikle sigara içen kişilerde görülüyor. Bunun yanı sıra genetik yatkınlık, alkol kullanımı, çeşitli toksinlere maruziyet, kötü beslenme ve HPV gibi bazı virüsler de gırtlak kanseri oluşumunda katkıda bulunuyor" diye konuştu.

Sigara tüketiminin özellikle altını çizen Doç. Dr. Dündar, içilen sigara sayısı veya sigaranın filtreli olup olmamasının sonucu değiştirmeyeceğini vurguladı.

Erken tanının her kanser türünde olduğu gibi gırtlak kanserinde de hayat kurtarıcı olabileceğini belirten Doç. Dr. Rıza Dündar, "Gırtlak kanserinin erken teşhis edildiği kişiler ameliyat sonrasında normal hayatlarına devam ederken, geç teşhislerde tedavi daha da zorlaşıyor. Kişilerin ses kısıklığı, kan tükürme, nefes darlığı, boyunda şişlik gibi belirtilerden herhangi birinin olması durumunda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerekiyor. Gırtlak kanserinde tedavi genellikle ameliyat ile oluyor.

Bu ameliyatlardan sonra kişiler ilk yıl içinde her ay, daha sonraki yıllarda ise değişen sürelerde kontrol ediliyor. Ameliyat sonrasında yaşam süreleri uzayan ve hayat kaliteleri artan kişilerde başka bir sağlık sorunu bulunmadığı takdirde beslenme konusunda serbest bırakılıyor. Ancak sigara ve alkol alımı kesinlikle önerilmiyor" dedi.

İHA

