Seyahatlerde de dengeli beslenin

Seyahat edenlere beslenme önerilerinde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler, "Gün içinde ziyaret edeceğiniz yerlere mümkün olduğunca yürüyerek gitmeye çalışın. Dolaşım ve bağırsak sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışabilmesi için seyahat boyunca günde en az 1.5 litre su içmeye özen gösterin. Gittiğimiz yerlerin yöresel tatlarından mutlaka yemek istiyorsanız, tatlınızı birlikte seyahat ettiklerinizle paylaşabilir ya da aldığınız porsiyonu küçültebilirsiniz" dedi.





Tatil ya da iş nedeniyle yapılan seyahatlerde beslenmelere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler, "Seyahatlerde yapılan beslenmeler metabolizmanın bozulmasına neden olabiliyor. Özellikle de sık seyahat eden, iş yoğunluğu yüksek, sürekli stres altında olan kişilerin düzensiz ve kötü beslenmesi kilo kontrolünü de zorlaştırıyor. Bunun en önemli nedenlerinin başında da yolculuklar sırasında ilginç şekilde abur cubur yemek isteğinin artmasının yanı sıra normal tüketimimizden çok daha fazlasını yeme ihtiyacımız geliyor" ifadelerini kaydetti.

Açık büfe kahvaltılardan uzak durulmalı

Alışılan beslenme rutinlerinin dışına çıkılmasının seyahat boyunca sağlıksız yiyecekleri tercih etme anlamına gelmeyeceğini kaydeden Güler, "Tabi ki de küçük kaçamaklar konusunda özgür olsak da bunları diğer öğünlerde daha dengeli beslenerek telafi etmek gerekiyor. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı hiçbir şekilde atlamayın. Bu sayede hem gün içinde daha zinde olabilir hem de fazla kalorili besinlere daha az rağbet edersiniz.



Açık büfe kahvaltılardan mümkünse uzak durmaya çalışın. Peynir, zeytin, domates, salatalık, yeşillikler, tam tahıllı ekmek, meyveleri içeren Akdeniz tarzı bir kahvaltı tercih edin. Eğer bunları bulamıyorsanız şöyle bir kombinasyon yapabilirsiniz; meyve ve süt yanına omlet ya da sütle tahıl gevreği yiyebilirsiniz.” diye konuştu.

Protein tok kalmaya yardımcı oluyor

Öğünlerde protein ağırlıklı beslenmenin gün içerisinde tok kalmaya yardımcı olacağını, bu nedenle mümkünse ızgara, haşlama veya fırında pişmiş etlerin tercih edilmesi ve yağda kızartılmış ürünlerden kaçınılması gerektiğini hatırlatan Güler, "Hava değişikliği ve sürekli oturma pozisyonu gibi nedenler bağırsak hareketlerini yavaşlatıyor. Bu da hem seyahatler sırasında çok ciddi sıkıntı yaratıyor, hem de uzun dönemde kilo almanıza neden olabiliyor.





Bunu önlemek için öğünlerden bir tanesinde mutlaka sebze yemeğe gayret göstermek gerekir. Beyaz ekmek yerine esmer ekmeği tercih edin. Ayrıca gün içinde ziyaret edeceğiniz yerlere mümkün olduğunca yürüyerek gitmeye çalışın. Bunun yanında eğer imkânınız varsa bir kupa yeşil çay içmek, öğün aralarında kayısı, erik ve incir yemek de bağırsak hareketlerinizi hızlandırmaya yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Tatlı yerine meyve tercih edebilirsiniz

Seyahatlerin vazgeçilmezleri arasında tatlıların da bulunduğuna işaret eden Güler, "Gittiğimiz yerlerin yöresel tatlarından mutlaka yemek istiyorsanız, tatlınızı birlikte seyahat ettiklerinizle paylaşabilir ya da aldığınız porsiyonu küçültebilirsiniz. Tatlının yanında sade kahve içebilirsiniz. Kahve kan şekerinizin hızlı yükselmesini engeller. Tatlı yerine meyve tercih edebilirsiniz. Meyvenin glisemik indeksi tatlıya göre daha düşük olduğundan kan şekerimiz çok hızlı yükselmesini engeller. Meyvenin yanında da süt veya yoğurt tercih ederek içindeki şekerin kana daha yavaş karışmasına yardımcı olursunuz" şeklinde konuştu.

İşlenmiş et ürünlerinden kaçının

Sucuk, salam, jambon, sosis, pastırma gibi mümkün olduğunca işlenmiş et ürünlerinden kaçının. Protein ihtiyacınızı diğer öğünlere saklayın. Kahvaltının yanında açık çay veya kahve içebilirsiniz tabii şekersiz olmak kaydıyla

Fast food besinlerden uzak durulmalı

Özellikle seyahatler fast food restoranlarının en sık ziyaret edildiği noktalar ve gerek uzun süre tokluk sağlamaması, gerekse içeriğindeki sağlıksız gıdalar nedeniyle pizza, hamburger tarzı fast food besinlerden uzak kalınmalı. İHA