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Sıcaklık rekoru hastalıklara davetiye çıkarıyor

Yrd. Doç. Dr. Huriye Vural, “Gece ve gündüz sıcaklıkları arasında aşırı farktan dolayı sağlık problemleri oluşabilir” diye konuştu

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:09
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Sıcaklık rekoru hastalıklara davetiye çıkarıyor

Türkiye, sonbaharın gelmesine rağmen hafta sonu ve hafta boyunca sürecek sıcak hava dalgasının etkisinde kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce, yapılan değerlendirmede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği, gece ve gündüz sıcaklıkları arasında aşırı farktan dolayı sağlık problemlerinin oluşabileceği belirtildi.

Hava koşullarındaki değişimlerin vücut direncini düşürerek, hastalıklara yol açtığını kaydeden İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Huriye Vural, Türkiye’nin mevsimsel farklıları daha yoğun şekilde yaşadığına, bu nedenle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için önlemler alınması gerektiğine dikkat çekti.

Vural, “Bu durumdan etkilenen bağışıklık sistemi, vücut direncini düşürerek hem bedensel hem de ruhsal hastalıkların ortaya çıkma riskini arttırıyor” dedi. Mevsim geçişlerinde pek çok insanın sağlığının bozulduğunu ifade eden Vural, çocuklar, yaşlılar, hamileler ve diyabet, hipertansiyon, astım gibi kronik rahatsızlığı olanların mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olduğunu anımsattı.

Uykusuzluk, halsizlik, yorgunluk ve depresif duygular gibi şikâyetlerin arttığını bildiren Vural, bu dönemde bulaşıcı hastalıklar olmak üzere solunum ve dolaşım sistemine yönelik hastalıklara yakalanma riskinin yükseldiğini kaydetti. Vural, “Soğuk algınlığı, nezle ve grip sıklıkla görülen solunum yolu rahatsızlıklarıdır. Kilo artışı da yaşanan sorunlar arasında yer alıyor” diye konuştu. İHA

Anahtar Kelimeler:
GeceGündüzSağlık.Problem
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