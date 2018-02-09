Sigara: En azılı katil

Sigaranın 50 kronik, 20 ölümcül hastalığa yol açtığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, her 6 saniyede bir kişinin tütün tüketiminden dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

Dünyada 1,3 milyar kişinin sigara içtiğini ve içenlerin yüzde 80’inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını belirten Dr. Başak Burgazlıoğlu, "Dünyada 5,4 milyon insan, yani her 6 saniyede bir kişi tütün tüketiminden kaynaklı sebeplerden dolayı hayatını kaybetmektedir.

Tüketim böyle devam ederse 2030 yılında bu sayının 8 milyon kişi olması beklenmektedir. Dünyada ve Türkiye'de en sık kullanılan tütün ürünü sigaradır. Sigara dumanı içinde katran, karbonmonoksit (CO) gibi çeşitli gazlar, uçucu maddeler ve nikotin gibi toksik ve karsinojenik özellikte 5 binden fazla sayıda kimyasal bileşen bulunmaktadır.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) sigarayı 1. derece kanser yapıcı madde olarak kabul etmiştir" dedi.

Bir halk sağlığı sorunu

Sigaranın Türkiye’de ve dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiğini ifade eden Burgazlıoğlu, "Türkiye'de sigaranın sebep olduğu ölümlerin sayısı trafik ve iş kazasına bağlı diğer ölümlerin toplamından 5 kat daha fazladır. Sigara içimi, 50 kronik, 20 ölümcül hastalığa yol açmaktadır. Sigara akciğer kanseri oluşumunun yüzde 90’ından sorumludur.

Sigara içenlerde içmeyenlere göre akciğer kanseri gelişme riski 20 kat artmıştır. Sigara, içenlerin ömrünü ortalama 14.5 yıl kısaltır. Sigara içen her 5 kişiden birinin yaşamını erken kaybettiği gösterilmiştir. Buradan çıkarak değerlendirme yapılırsa, tam dolu bir jumbo jetin düşmesiyle hayatını kaybedecek kişi sayısı kadar insanın, tüm dünyada her saat başı sigara sebebiyle hayatını kaybettiği bilinmektedir" diye konuştu.

Dumana maruz kalan da risk altında

Sigara dumanına maruz kalan insanların da risk altında olduğuna dikkat çeken Burgazlıoğlu, "Pasif maruziyetle alınan dumandaki toksik ve kanserojen maddeler sigara içenin aldığı dumana göre daha fazladır.

Örneğin pasif olarak tütün dumanına maruz kalmakla akciğer kanseri riski yüzde 32 oranında artmaktadır. Türkiye tütünle mücadele eden ilk 4 ülke arasında yer almaktadır. Öncelikle sigarayı bırakmayı gerçekten istemek gerekiyor. Sigaranın bırakılamayacağı asla düşünülmemelidir.

Bırakmak için mutlaka bir gün belirlenmelidir. Bırakma konusundaki kararlılığı çevrenizdekilerle paylaşın. Sigara içme isteği uyandıracak ortamlardan bir süreliğine uzak durmakta fayda vardır. Şiddetli sigara içme isteği geldiği zaman biraz dolaşmak ve oda değiştirmek gerekmektedir.

Sigarayı neden bıraktığınızı hatırlayın. Derin nefes alıp verin. Bu istek beş altı dakika sonra geçecektir" şeklinde uyarıda bulundu.

İHA