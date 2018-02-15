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Şimdi tam balık yeme zamanı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Özlem Tay, balığın zengin vitamin içeriği ve güçlü besin değeri bakımından hem çocukların hem de yetişkinlerin düzenli olarak tüketmesi gereken bir gıda olduğunu belirterek, özellikle kış aylarında taze ve çok çeşitli olan balığın, haftada en az 2-3 gün sofrada bulunması gerektiğine dikkat çekti

15 Şubat 2018 Perşembe 18:21
Şimdi tam balık yeme zamanı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Özlem Tay, balığın bilinmesi gereken 10 önemli yararı hakkında bilgi verdi. Özellikle mevsiminde tüketilen balığın, içerdiği yağ asitleri sayesinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için son derece gerekli olan bir besin olduğunu anlatan Tay, “Balığın gribe ve enfeksiyonlara karşı vücudu koruduğu, yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Özellikle sezonunda balık, haftada 2 kez düzenli olarak tüketilmelidir. Balıkta, diğer hayvansal kaynaklı besinlerin aksine doymuş yağ yerine, doymamış yağ asitleri denilen Omega-3 yağ asitleri bulunur. Omega-3, vücudun üretmediği ve en fazla balıkta bulunan son derece faydalı bir yağdır.

Özellikle soğuk su balıklarından somon, uskumru, sardalye ve ton balığı Omega-3'ten oldukça zengindir. Omega-3, kalp ve damar sağlığını koruyucu özelliğinin yanı sıra gözde sarı nokta hastalığı riskini azaltır, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur” dedi.

‘Zeka gelişimine fayda sağlıyor’

Balığın iyottan zengin bir besin kaynağı olup zeka gelişiminde önemli rol oynadığına dikkat çeken Tay, “Balık yiyen çocukların zeka puanlarında artış meydana geldiği ve öğrenme kabiliyetlerinin arttığı görülür.

Özellikle gebeliğin ilk üç ayında düzenli balık tüketen annelerin bebeklerinde öğrenme, algılama ve bebeklik döneminde kavrama, tutma gibi el fonksiyonlarının güçlü olduğu saptanmıştır. Bebek ve çocuklarda zeka gelişimini destekleyen balığın bileşimindeki DHA, görme ve nörolojik gelişimin sağlıklı bir biçimde gelişmesinde son derece etkin rol oynar. Balık tam bir kalp dostudur.

Balığın içerisindeki omega3 yağ asitleri kötü kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolü (HDL) artırır. Kandaki trigliserid yani serbest yağların düşürülmesini sağlar. Tansiyonu düşürerek kalp yetmezliğinden ve inme riskinden korur, kanın pıhtılaşmasını önleyerek akışkanlığını artırır.

Balık, kemikleri de güçlendirir. Özellikle de kılçığı ile yenilebilen küçük balıklar kalsiyumdan zengin olduğundan, kemiklerin güçlenmesini sağlar. Bu özelliği ile kemik erimesi sorunu yaşayanlar, menopoz dönemindeki kadınlar ve yaşlılar bol bol balık tüketmeleri önerilmektedir” diye konuştu.

‘Depresyon ve alzheimera bire bir’

Proteinlerin vücut için çok önemli besin kaynağı olduğunu aktaran Tay, şunları kaydetti:“Balığın da aralarında yer aldığı bazı besinler kaliteli protein yağlarını oluşturur. Protein, hücrelerin onarılması ve yeni dokuların yapımı için önemli göreve sahiptir. Bu yüzden protein bakımından zengin olan balık mutlaka tüketilmelidir.

Yapılan çalışmalar, özellikle somon, uskumru ve ton balığı gibi yüksek oranda Omega-3 yağ asitlerini barındıran balıkların depresyona karşı büyük fayda sağladığını ortaya koymaktadır. Omega-3 gençlerde diyabet riskini önemli ölçüde azaltır. İnsülinin işlevini artırıp, Tip 2 diyabete karşı koruma sağlar. Çağın hastalığı olarak gittikçe daha sık görülen Alzheimer’a karşı haftada 2 kez balık tüketmek büyük önem taşır.

Alzheimer'ın yol açtığı hafıza kaybını önlemede güçlü bir silah olan balık, özellikle de buğulama ya da ızgara olarak tüketilmelidir.”
İHA

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