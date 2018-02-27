Soğuk algınlığına karşı kuruyemiş

Kuruyemiş ve kuru meyvenin faydaları saymakla bitmiyor.

Kalp ve damar sağlığına faydaları herkes tarafından bilinen kuruyemişlerin bir diğer faydası da bağışıklık sistemini güçlendirerek, soğuk algınlığı gibi kış dönemi hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olması.

Yapılan araştırmalar, özellikle fındık, ceviz, badem ve ay çekirdeği gibi kuruyemişler içerisinde bulunan E vitamininin savunma mekanizmasını güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, kuruyemişte tazelik ve hijyenin önemine dikkat çekerek, tüketicilere paketli kuruyemiş tercih etmeleri yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

Paketli kuruyemiş sektörünün öncü markası Tadım, geniş ürün portföyüyle tüketicilerin günlük kuruyemiş ihtiyacını, paketli, taze, kaliteli ve pratik bir şekilde karşılamaya yardımcı oluyor.

HABER MERKEZİ