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‘Şok diyetler karaciğeri yağlandırıyor’

Şok diyetlerin karaciğeri yağlandırdığını belirten Diyetisyen Aysun İpek, karaciğere en çok zarar veren ve yağlanmasına sebep olanın da alkol olduğunu söyledi

24 Şubat 2018 Cumartesi 17:34
‘Şok diyetler karaciğeri yağlandırıyor’

Şok diyetler hakkında bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Aysun İpek, “Günümüzde 4 kişiden birinde görülen karaciğer yağlanması toplumda dikkat çekici sağlık sorunlarından bir tanesi. Normalin yüzde 5-10 oranında yağ miktarı fazla olan karaciğeri yağlı karaciğer olarak tanımlayabiliriz.

Yağlanmanın 2 tipinden söz edilebilir. Bunlardan bir tanesi alkolün fazla miktarda tüketimine bağlı gelişen karaciğer hasarı sonucu oluşan, diğeri de obezite, tip 2 diyabet, hipertansiyon tablosu ile birlikte görülen alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması (non-alkolik karaciğer yağlanmasıdır.

Çok belirti vermemekle birlikte karaciğer enzim yüksekliğinin tespit edilmesi ve ultrasonografi yardımıyla tanı konulabilmektedir” dedi.

Karaciğerin neden yağlandığına değinen İpek, “Başta sedanter yaşam tarzı olmak üzere, dengesiz beslenme, özellikle akşam öğünlerinin abartılı tüketilmesi ve uyku öncesi tercih edilen atıştırmalıklar, ilaç kullanımı, yoğun stres, alkol tüketimi ve şok diyet başlığı altında yapılan uzun süreli uygulamalar karaciğer yağlanmasının nedenleri arasında sayılabilir” diye konuştu.

‘Su içmeyi ihmal etmeyin’

Protein ağırlıklı diyetlerin karaciğeri yoracağından ve su içilmesi gerektiğine işaret eden Diyetisyen İpek, “Karaciğerinize iyi bakmanın ilk yolu suyu iyi tüketmekten geçer. Bu nedenle günde kg başına 30 ml suyu tüketmeyi ihmal etmeyin.

Bazı profesyoneller tarafından sağlıklı olduğu iddia edilen yüksek proteinli beslenme zayıflamaya destek sağlayabilir. Uzun dönemde bu tür bir beslenme şekli karaciğerin yükünü artırarak yorulmasına yağlanma tablosunun oluşmasına sebep olabilir. Aynı zamanda protein alımı ile vücuda aşırı yağlı besinlerin de girmesi yağlanma düzeyini artırmaktadır.

Süt ve süt ürünlerinin az yağlı veya yağsız olan alternatiflerinden faydalanabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

‘Salata tabaklarınızı büyütün’

İpek, “Her öğünde mutlaka bol sebzeye ve maksimum 1 tane olacak şekilde kabuklu meyveye yer vererek ve haftada 1-2 kurubaklagili sofralarınıza yerleştirerek posa alımınızı artırın. Aşırı meyve tüketimi karaciğer yağlanmasın düzeyini artırabilir. Porsiyon kontrolüne önem verin. Enginar besin içeriği oldukça zengin bir sebze çeşididir. Safra akışını kolaylaştırarak karaciğerin temizlenmesinde oldukça etkili olduğu bilinmektedir.

Aynı zamanda yüksek posa ve antioksidan düzeyi de yağlanma karşıtı etki göstermekte. Zeytinyağlı olarak, haşlayıp salatalarınıza ekleyerek öğünlerinizi zenginleştirebilir, enginarın inanılmaz etkisinden faydalanabiliriz” şeklinde konuştu.

Akşam öğünü karaciğer yağlanması sebebi

Aysun İpek şöyle devam etti: “Aile ile bir araya gelindiğinde tüketimi kontrol edilemeyen akşam yemekleri ve sonrası öğün tercihleriniz yağlanmanızın en önemli sebebi olabilir. Hareketinizin oldukça azaldığı bu saatlerde yediklerinizi de bir o kadar azaltmanız gerekir. Yalnızca akşam yemeklerinizdeki kısıtlama bile karaciğer yağlanmanızın önüne geçmede size önemli ölçüde destek sağlayacaktır.”

Alkolün zararına dikkat çeken Diyetisyen İpek açıklamasını şöyle tamamladı: “Karaciğere en çok zarar veren ve yağlanmasına sebep olan alkoldür. Alkol tüketimi ile vücutta biriken toksinler hücrelere zarar vererek yağlanmanın ilerlemesine ve siroz oluşmasına sebep olabilir. Karaciğer vücudu arındıran detoks organı işlevini yapamaz ve tüm organ fonksiyonları olumsuz etki altında kalır.”
İHA

Anahtar Kelimeler:
KaraciğerYağAlkol
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