Son 20 yılda 2.5 kat arttı

MEMEDER Başkanı Ülkü Büyükgönenç, ‘Meme Sağlığı Farkındalık Ayı’ olan Ekim ayında Pembe Festival’i hayata geçirdiklerini belirterek, “Kadınlarımızın meme kanserine karşı farkındalığının artmasını, kanserin bir son olmadığını erken teşhis ile hayatta kalma şansının yüzde 95 olduğunun bilinmesini istiyoruz. Ben meme kanserine erken evrede yakalandım ve bu hastalık benden sadece 6 ayımı aldı şimdi sağlığıma kavuştum. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Pembe Festival ile daha fazla kadına ulaşarak kendi kendine muayenenin ve erken teşhisin önemini anlatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

MEMEDER Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen de, meme kanseri vakalarının artmasının nedenini Türkiye’de yaşam tarzının giderek Batı’ya benzemeye başlaması olarak açıkladı. Özmen sözlerine şöyle devam etti: “Batı Türkiye’de kadınlar geç evleniyor, geç doğum yapıyor, az doğum yapıyor ve daha az emziriyor. Anadolu’da kız çocukları 14 yaşında ergenliğe girerken İstanbul’da 10-11 yaşında ergenliğe giriyor. Anadolu’daki kadınlar 45-50 yaşında menopoza girerken İstanbul’daki kadınlar 55 yaşında menopoza giriyor. Tüm bu faktörler maalesef ülkemizde meme kanseri vakalarının artmasına neden oluyor.”