‘Sonbaharda bağışıklık sisteminizi güçlendirin’

Havaların soğumaya başlaması, iş-okul-çalışma temposunun artması, mevsim geçişine ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurmaya çalışılırken halsizlik, yorgunluk ve isteksizlik halinde bağışıklık sisteminin desteklenmeye başlanması önerildi.

Diyetisyen Beyza Vural, bu dönem vücut direncinin düşmemesi için bağışıklık sistemini desteklemeye başlamanın tam zamanı olduğunu belirterek, tavsiyelerde bulundu. Vural, “Bağışıklık sistemini desteklemenin, vücut direncini artırmanın en iyi yolu öncelikle doğru beslenmektir. Bunun için tüm besin ögelerinin yeterli alınması gerekiyor. Bir besin ögesinin eksikliği hastalıklara kolaylıkla davetiye çıkarıyor. Meyve ve sebzeler içinde bulunan polifenolik bileşikler sayesinde bağışıklık sisteminin desteklenmesi açısından önemlidir. Günde üç porsiyon yeşil sebze, iki porsiyon meyve tüketimi, düzenli uyku, yeteri miktarda su tüketimi, hareket etmek ve fazla kilolardan kurtulmak bağışıklık sistemimizi güçlendiren başlıca yöntemlerdendir. Bunun yanı sıra bazı önemli bitkisel takviyeler ile mevsim geçişlerinde vücut direncinin artmasına katkıda bulunabilirsiniz” dedi.

Bağışıklık sistemi savunucusu ekinezya

Önemli bir bitki olan ekinezyanın enfeksiyonlara karşı savaşan hücrelerin uyarılmasını sağlayarak bağışıklık sistemini güçlendirdiğini kaydeden Diyetisyen Beyza Vural, “Ekinezya, vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında semptomların hafiflemesinde yaygın olarak kullanılabilir. İçerisinde bulunan polisakkaritler, glikoproteinler ve akrilamitler bağışıklık sistemini canlandırır, virüs ve bakterileri baskılar. Çay olarak tüketmek en pratik seçenektir tabi uzunca süre kullanmamakta fayda var” diye konuştu.

Vücudun savunma elemanlarını uyararak bağışıklık sistemini dengeleyen önemli polisakkarit maddelerden birisinin de ‘Beta Glukan’ olduğunu dile getiren Vural, “Beta glukanın kaynağı yulaf, çavdar, arpa gibi tahıllardır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin yanı sıra mikrobiyal enfeksiyonlar, diyabet ve yüksek kolesterol tedavisinde de etkilidir. Bu dönemde beslenmenize bir miktar yulaf ekleyebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Bağırsakların sağlığı için probiyotikler

Beyza Vural, vücut direncinin desteklemesi için günde 1 tatlı kaşığı arı poleni tüketilebileceğini ifade ederek, “Arılar nektar toplayıp kovanlarına geldiklerine çiçeklerden geçen polenler kovan önündeki tel kafeslerden geçerken dökülür. Bu polenler arıcılar tarafından toplanarak arı poleni olarak kullanılır. Aminoasit, karbonhidrat ve polifenolik maddeler içermesi nedeniyle besleyici özelliği yüksektir. Vücut direncini desteklemek amacıyla günde 1 tatlı kaşığı kullanılabilir. Ancak polen alerjisi olanların tüketmemesi gereklidir” dedi.

Bağırsakların son zamanlarda ‘ikinci beyin’ olarak adlandırılıp bağırsak sağlığına oldukça dikkat çekildiğini söyleyen Diyetisyen Beyza Vural, “Bağışıklık sisteminin dengelenmesinde probiyotik bakteriler önemli rol oynuyor. Bağırsaklarımızda hali hazırda bulunan, sağlığımıza katkıda bulunan bakterilerdir. Bağışıklık sistemini düzenleyerek hastalık yapan mikrobiyal ajanların büyümesini baskılar. Enfeksiyonların tedavisinde ve enfeksiyonlara yakalanma sıklığının azalmasında mutlaka kullanılmalıdır” tavsiyesinde bulundu.

İHA