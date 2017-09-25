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Sonbaharda mevsimsel hastalıklara dikkat

Güneş ışınlarının bize az uğradığı bu dönemde hastalıkları hafife almamak gerektiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Çeliker, “Bu hastalıklar genellikle enfeksiyon kaynaklı hastalıklar olmakla birlikte, alerjik hastalıkları ve depresyonu da unutmamak gerekir” dedi

25 Eylül 2017 Pazartesi 16:44
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Sonbaharda mevsimsel hastalıklara dikkat

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Çeliker, mevsimsel geçiş döneminde mevsimsel hastalıklardan ve gripten korunma yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Mevsim geçişlerinde hastalıkların genellikle enfeksiyon kaynaklı hastalıklar olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Çeliker, “Güneş ışınlarının bize az uğradığı bu dönemde hastalıkları hafife almamak gerekiyor. Bu hastalıklar genellikle enfeksiyon kaynaklı hastalıklar olmakla birlikte, alerjik hastalıkları ve depresyonu da unutmamak gerekir. Havaların aniden ısınıp soğumasıyla ortaya çıkan kısa süreli ısı değişimleri, vücudun adaptasyonunu da zorlaştırır. Vücudu strese sokarak savunma sisteminin zayıflamasına neden olur. Böylece enfeksiyonların bulaşma ihtimali de artar. Grip, nezle sinuzit, farenjit, bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı, bronşit, zatürre ve astım, KOAH gibi hastalıkların enfeksiyon nedenli alevlenmesi kolaylaşır” dedi.

Nezle ve grip birbirinden farklıdır

“Nezle (soğuk algınlığı) ile çok karıştırılan grip, influenza virüslerinin yol açtığı akut solunum yolu hastalığıdır” diyen Dr. Esin Çeliker, “Belli dönemlerde salgınlar yapar. Ciddi akciğer hastalıklarına ve ölüme yol açabilmesi, ülkeler ve kıtalar arası yaygınlaşma özelliğine sahip olması nedeniyle soğuk algınlığından ve diğer solunum sistemi hastalıklarından farklıdır. Ateş, üşüme, titreme, terleme nöbetleri, öksürük, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, halsizlik, kas ve eklem ağrıları ile seyreder. Bulgular soğuk algınlığına benzemekle birlikte gripte baş ağrısı, kas ağrıları ve özellikle 38 derecenin üstünde ateş daha ön plandadır. Grip genellikle 7-10 günde iyileşme ile sonuçlansa da sinüzit, bronşit veya zatürree gibi bazı ciddi enfeksiyonlara yol açabilme riski nedeni ile tedavi ve korunma önem taşır. Özellikle çocuklarda, yaşlılarda, bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde ve kronik hastalığı olanlarda (diyabet, koah, astım, böbrek yetmezliği, bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklar vb) olanlarda ciddi seyredebilir” diye konuştu. İHA

Son Güncelleme: 25.09.2017 16:46
Anahtar Kelimeler:
DepresyonAlerjiHastalıkGüneş
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