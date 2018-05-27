'Stres bel ağrısını artırıyor'

öroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, stres karşısında vücudun bazı fizyolojik tepkiler verdiğini belirterek, "Bu tepkiler insanoğlunun doğaya karşı hayatta kalmasını sağlar. Ancak stres altındayken hastalıklara daha açık olunduğu unutulmamalıdır. Bel ağrısı, sağlık uzmanlarının en sık gördüğü problemlerden biridir.

Aslında, beş erişkinden dördü hayatlarının bir döneminde ciddi bir bel ağrısı olayı yaşar. Neyse ki bel ağrısı olan hastaların büyük çoğunluğu, 2-4 ay içinde, çoğunlukla da tedavi olmaksızın başarıyla rahatsızlıklarının üstesinden gelir ve normal yaşamlarına dönerler. Ani gelişen bel ağrısına karşı duygusal tepkiler kesinlikle normaldir.

Bu tepkiler, ağrının ne anlama geldiği, ne kadar uzun süreceği ve günlük yaşam aktivitelerini ne derece engelleyeceğine dair korku, huzursuzluk/gerginlik ve üzüntüyü içerir. Aslında ağrı, hem fiziksel ve hem de psikolojik faktörleri içine alan karmaşık bir deneyimdir" diye konuştu.

'Stres ağrı algınızı artırabilir'

Op. Dr. Kerem Bıkmaz, bu önerilerin tümünün, birçok hastanın ağrıyla birlikte yaşadığı duygusal meseleleri ve stresi azaltmak amaçlı olduğunu ifade ederek, "Tedaviden ve yapılan açıklamalardan tatmin olmamışsanız, başka bir sağlık uzmanından ikinci bir fikir almayı düşünün.

Endişe ve stres gerçekten de ağrı algınızı artırabilir ve ağrıyla baş etme becerilerinizi azaltabilir. Ruh haliniz ve fiziksel durumunuz arasında dinamik bir ilişki olduğunu unutmamanız önemlidir. Ağrı, strese, stres de daha fazla ağrıya neden olur ve bu şekilde devam eder. Bu kısır döngü ne kadar uzun sürerse, duygusal acınız o kadar artma eğiliminde olacaktır. Bu döngünün kırılması çok zor olabilir.

Duygusal olarak acı çekme, uykusuzluğa, çalışamamaya ve ne yapılabileceği konusunda sinirli ve çaresiz hissetmeye yol açabilir. Umutsuz hissedebilir ve tıbbi girişimler dahil ne olursa olsun ağrıyı dindirmeye çalışabilirsiniz. Girişimsel yaklaşımlar bazı durumlar için (örneğin fıtıklaşmış disk) yararlı olabilirse de ağrı ve stres erken bir noktada tedavi edilirse bu tür yaklaşımlardan uzak durulabilir" ifadelerini kaydetti.

İHA