Stres, kan ölçümünü etkiliyor

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Dildar Konukoğlu, strese bağlı durumlarda, kan ölçüm düzeylerinde birtakım farklılıklar olabileceğini belirterek, özellikle poliklinik hastalarının kan örneği vermeden en az 15 dakika önce stabilizasyonunun sağlanması gerektiğini bildirdi.

Konukoğlu, herhangi bir şikayetle hastaneye başvurulduğunda en sık yapılan işlemlerin başında kan testlerinin geldiğini, kan örneklerinin uzman personel tarafından alınması ve uygun malzemeler kullanılmasının test sonucunu etkileyen önemli faktörlerden olduğunu ifade etti.

Laboratuvarlarda yapılan hataların yaklaşık yüzde 68'inin analiz öncesi aşama (preanalitik) ve kan örneğinden, testin yapılışına kadar geçen süreçte meydana geldiğine dikkati çeken Konukoğlu, "Hataların yüzde 14'ü laboratuvar aşamasında, yüzde 18'i ise test sonuçlarının değerlendirilme sürecinde oluşuyor. Pediatrik yaş grubundaki en önemli preanalitik problemler örnek alımıyla ilgilidir" değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Konukoğlu, "Laboratuvar öncesi hataları en aza indirmenin yolu, hastanelerde veya benzer sağlık kuruluşlarında görevleri sadece kan almak olan personel olmasından geçmektedir" diyerek, hastanelerin büyük bir kısmında kan alma işleminin hemşirelerce yapıldığını aktardı.

Ayrıca kan alma sırasında kullanılan malzemenin de kaliteli ve amaca uygun olmasının, sonuçları etkileyen önemli faktörler arasında bulunduğunu vurgulayan Konukoğlu, yapılan testlerin tanıda önemli bir yer tuttuğuna dikkati çekti. AA