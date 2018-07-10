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Sülük tedavisine ilgi artıyor

Son yıllarda sülük tedavisine ilginin giderek arttığını vurgulayan Dr. Cemalettin Ekmekçioğlu, "Kireçleme, varis gibi rahatsızlıklarda oldukça etkili bir yöntem" diye konuştu

10 Temmuz 2018 Salı 18:09
Sülük tedavisine ilgi artıyor

Yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetler tarafından hasta tedavilerinde kullanılan sülük tedavisi, günümüzde de hastalara umut olmaya devam ediyor. İzmir’de sülük tedavisi uygulayan Dr. Cemalettin Ekmekçioğlu, sülük tedavisine olan ilginin son yıllarda arttığı söyledi. Ekmekçioğlu, "Sülükle tedavi yöntemi insanlık tarihi boyunca uygulanmış; ancak ‘koca-karı ilacı’, ‘böcekten medet ummak gibi’ laflarla son yıllarda ikinci plana atılmıştı.

Son zamanlarda ise bazı hastalıklardan çözüm alınamaması üzerine yeniden sülük tedavisine dönüş başladı” ifadelerini kullandı.

Sülüklerin salgıladığı enzimlerin faydasına dikkat çeken Ekmekçioğlu, “Sülük tedavisinde üç tane ana etkiden bahsedebiliriz. İlk etkisi bilindiği üzere uygulanılan bölgedeki kirli kanı temizlemesi. Sinir ve akupunktur noktalarına uyguladığımızda olumlu etkiler alıyoruz.

En önemli etkisi ise sülüklerin ürettiği enzimler. Bu enzimler çok ciddi fayda veriyor. Örneğin sülükler kanın pıhtılaşmasını önleyen enzim üretiyor. Sülükten insana geçen bu enzim o bölgede ciddi anlamda rahatlama sağlıyor ve tıkanıklıkları açıyor” dedi.

Göz tansiyonu rahatsızlığında da sülük tedavisi uyguladıklarının altını çizen Ekmekçioğlu, “Hastalarımız en çok diz ve eklem ağrısı şikayetiyle bize geliyor. Kireçleme, varis gibi rahatsızlıklarda oldukça etkili bir yöntem. Bunların yanı sıra göz tansiyonu rahatsızlığı olan hastalara da sülük tedavisini uyguluyoruz. Çocuklar, fiziksel olarak güçsüz, kansızlık sorunu çeken ve hamile vatandaşlarımız dışında herkes sülük tedavisi yaptırabilir” dedi.
İHA

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