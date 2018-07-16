Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89744
ALTIN
192.769
DOLAR
4.8352
STERLİN
6.3990
EURO
5.6600

Suriyeli sığınmacılar muz bahçesine saklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 77 kişi yakalandı

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:38
Suriyeli sığınmacılar muz bahçesine saklandı

Koru Mahallesi'ndeki Poyraz Koyu'nda su almaya başlayan bir teknenin kıyıya yanaştığını ve içindekilerin karaya çıktığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Muz bahçelerinde saklanan, aralarında Suriyeli sığınmacıların da bulunduğu 77 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otobüslerle ilçe merkezindeki spor salonuna götürülerek haklarında yasal işlem yapılanların İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Öte yandan, yasa dışı geçişi sağlamaya çalışan tekne kaptanın da arandığı bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşırı sıcaklarda kalbinizin sesini dinleyin
Aşırı sıcaklarda kalbinizin sesini dinleyin
'Dondurmayı ısırmayın, ağızda eritin'
'Dondurmayı ısırmayın, ağızda eritin'
'Zeytin çekirdeğini atmayın, yutun'
'Zeytin çekirdeğini atmayın, yutun'
Noviçok zehrinin kaynağı bulundu
Noviçok zehrinin kaynağı bulundu
Sırt ağrıları ne zaman tehlikelidir?
Sırt ağrıları ne zaman tehlikelidir?
Göz alerjisi kalıcı hasarlara sebep olabiliyor
Göz alerjisi kalıcı hasarlara sebep olabiliyor
Sülük tedavisine ilgi artıyor
Sülük tedavisine ilgi artıyor
Unutkanlık belirtilerini ciddiye alın
Unutkanlık belirtilerini ciddiye alın
'Rehabilitasyon tedavisinde en etkili yöntem'
'Rehabilitasyon tedavisinde en etkili yöntem'
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim