Suriyeli sığınmacılar muz bahçesine saklandı

Koru Mahallesi'ndeki Poyraz Koyu'nda su almaya başlayan bir teknenin kıyıya yanaştığını ve içindekilerin karaya çıktığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Muz bahçelerinde saklanan, aralarında Suriyeli sığınmacıların da bulunduğu 77 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otobüslerle ilçe merkezindeki spor salonuna götürülerek haklarında yasal işlem yapılanların İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Öte yandan, yasa dışı geçişi sağlamaya çalışan tekne kaptanın da arandığı bildirildi.