Süt hafızayı güçlendiriyor

Özellikle kemik sağlığı için vazgeçilmez olan sütün, hafızayı güçlendirmek, göbek yağlarının yakılmasına yardımcı olmak, kalbi korumak ve kolesterolü düşürmek gibi birçok faydası olduğu belirtildi.





Dünya Süt Günü etkinliği kapsamında açıklama yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Pınar Müge Sarıkaya, “Sütün kemikleri güçlendirmek, hafızayı geliştirmek, cildi ve kalbi korumak, göbek yağlarının yakılmasına yardımcı olmak gibi birçok özelliği var” dedi.



Uzm. Dr. Pınar Müge Sarıkaya, mineral açısından çok zengin olan sütün, sağlıklı kemikler için şart olduğunu belirtti. Zeka, hafıza ve konsantrasyon üzerinde de sütün önemli etkisi olduğunu kaydeden Dr. Sarıkaya, diğer yandan vücut dokularının gelişmesine katkı koyduğunu vurguladı. Sarıkaya, “Günde 2 bardak süt tüketen kişiler, az yağlı ve orta seviyeli kalori kısıtlamasıyla, göbek yağlarını daha kolay eritebiliyor. Sütün bir başka özelliği ise içindeki proteinler, çinko ve antioksidan özelliği olan A vitaminiyle, cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını geciktirmek” diye konuştu.





Sütün daha birçok faydası bulunduğunu kaydeden Sarıkaya, “Süt, kalsiyum barındırması nedeniyle kalp damar sağlığında, özellikle hipertansiyon tedavisinde önemli bir besin. Ayrıca az yağlı süt tüketmek, doymuş yağ ve kolesterol alımını azaltıyor. Bağırsak kanseri ve kronik bronşit hastalıklarına da süt tüketen kişilerin yakalanma riskinin daha az olduğu biliniyor” diye konuştu.





Hastanedeki etkinlikte, süt ürünleri hastalar, hasta yakınları ve ziyaretçilere ücretsiz olarak ikram edildi. Kurulan standı ziyaret edenlere, sütün faydalarıyla ilgili yayınlar da verildi. İHA