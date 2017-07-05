Tatilciler Uzungöl ve Ayder’e akın etti

Orman ve Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce alınan tedbirlerle milli park ve tabiat parklarının girişlerinin ücretsiz olması, bayramda bu alanların ziyaretçi sayılarını artırdı.





Bayram boyunca bölgedeki milli parklar ve tabiat parklarını ziyaret edenlerin sayısı, geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık iki kat artarak, 273 bin 838 kişiye ulaştı.

Bayramda gezilen korunan alanlar arasında, 75 bin 690 ziyaretçiyle Uzungöl Tabiat Parkı ilk sırada yer aldı. Bunu 69 bin 650 ziyaretçiyle Kaçkar Dağları Milli Parkı’ndaki Ayder Yaylası, 13 bin 790 kişiyle de Şavşat Karagöl Sahara Milli Parkı izledi.





Doğu Karadeniz’de korunan alan ziyaretçi sayılarının en yoğun olduğu iller sıralamasında, Trabzon 126 bin 186 kişiyle birinci oldu. Bu alanlarda sırasıyla Rize 72 bin 150, Giresun 28 bin 465, Artvin 23 bin 627, Gümüşhane ise 23 bin 410 ziyaretçiyi ağırladı. AA