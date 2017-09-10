Yazarlar GÜNDEM EKONOMİ YAŞAM DÜNYADAN TOPLUM SAĞLIK BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR DİN
BİST
108452
ALTIN
147.783
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5023
EURO
4.1028

Tek doz hasta etmeye yetiyor

Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Kamil Özdil, “Uygun hastaya, hekim kontrolünde, gerektiği zamanda ilaç verilmeli. Bu hastaların iyi takip edilmesi lazım. Eş, dost tavsiyesiyle ilaç kullanmamak bu işin başında geliyor” dedi

10 Eylül 2017 Pazar 19:32
16 Okunma
Tek doz hasta etmeye yetiyor

Uzmanlar, uygun endikasyonun konulmadığı, doz ayarlamasının yapılmadığı hastalarda, bazen tek doz ağrı kesicinin dahi, ölümcül sonuçlara yol açacak tablolara neden olabileceğini bildiriyor. Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Kamil Özdil, bir hastada sivilce tedavisinde kullanılan izotretinoin etken maddeli ilacın bir hastada karaciğer yetmezliğine sebep olmasının hatırlatılması üzerine, söz konusu ilacın fazlaca yan etkiye sahip olduğunu ancak bu durumun da doza bağlı gerçekleşebileceğini dile getirdi. 


Bu ilaç kullanımının gündeme gelmesi durumunda hastaya yakın takip yapılması gerektiğine dikkati çeken Özdil, "Aslında etkin dozla ilgili de kişilerin metabolizmalarında farklılık oluyor. Karaciğer enzimlerinin aktivasyon derecesi de bireysel farklılıklar gösterebiliyor. Bunun için bu tür bir ilaç kullanırken hastanın bireysel takibi çok önemli. Bireyselleştirilmiş tedavi, yakın takip ve gerekiyorsa doz ayarlaması yapılarak oradaki planlamanın düzgün şekilde yapılması gerekiyor." dedi.
Doç. Dr. Özdil, ancak çok önemli bir nokta daha bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Önemli bir nokta da şu ki bu durum sadece bu ilaca has bir durum değil. İçtiğimiz en klasik ağrı kesicilerden bile bu yan etki, bir doz alımında dahi görülebiliyor. Mesela dünyada en çok karaciğer toksisitesi yapan birinci ilaç parasetamoldur. Orada tabii doza bağımlılık ve alkolle birlikte kullanımı önemlidir. Mesela bazı antibiyotiklerde, ağrı kesicilerde, analjeziklerde, kemoterapik ilaçlarda, aslında birçok ilaçta karaciğer yetmezliği ve böbrek fonksiyonlarının bozulması riski var.

Onun için uygun hastaya, hekim kontrolünde, gerektiği zamanda ilaç verilmeli. Zaten Sağlık Bakanlığımızın koordine ettiği bir akılcı ilaç projesi var. Gerçekten ilacı gerektiği zaman, uygun dozda ve uygun hastada kullanmak lazım. Bu hastaların iyi takip edilmesi çok önemli. Eş, dost tavsiyesiyle ilaç kullanmamak bu işin başında geliyor.” AA


 

Anahtar Kelimeler:
Tek Doz Hasta Etmeye Yetiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ceviz sindirim sistemine de faydalı
Ceviz sindirim sistemine de faydalı
Sepsis nedeniyle milyonlar ölüyor
Sepsis nedeniyle milyonlar ölüyor
‘Kahvaltının başarıya etkisi var’
‘Kahvaltının başarıya etkisi var’
Alerji hastalarına sonbahar uyarısı
Alerji hastalarına sonbahar uyarısı
Hiçbir içecek suyun yerini tutmaz
Hiçbir içecek suyun yerini tutmaz

banner100

Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim