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Teknoloji bağımlılığı hastalık sayıldı

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dinç, "Teknoloji bağımlılığı, fark edilmeyen, masum durabilen, bağımlılık olarak adlandırılmak istenmeyen bir durum ve artık bir hastalık olarak konumlandırılıyor." açıklamasında bulundu.

23 Haziran 2018 Cumartesi 17:30
Teknoloji bağımlılığı hastalık sayıldı

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), bilgisayar oyunları bağımlılığını "ruhsal sağlık problemi" kategorisine almasına ilişkin, "Teknoloji bağımlılığı, fark edilmeyen, masum durabilen, bağımlılık olarak adlandırılmak istenmeyen bir durum ve artık bir hastalık olarak konumlandırılıyor. Bu hastalığa karşı önleyici tedbirlerin en başında bilinç ve farkındalık geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamada, Yeşilay'ın ev sahipliğinde düzenlenen, DSÖ uzmanlarının katıldığı "Bağımlılık Davranışlarının Halk Sağlığına Etkileri" toplantısında görüşülen "Online Oyun Bağımlılığı"nın DSÖ tarafından "ruhsal sağlık problemi" kategorisine alındığı anımsatıldı. DSÖ'nün teknoloji bağımlılığı alanında uzman isimlerinin 29 Kasım-1 Aralık 2017'de Yeşilay ev sahipliğinde bir araya geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Toplantıda, online oyun ve online kumar bağımlılığı üzerine hastalık, önleme, koruma, tedavi, rehabilitasyona dair tüm konular konuşulduğu.

DSÖ'nün hastalık sınıflandırmalarını kararlaştıracağı ICD-11 (Uluslararası Hastalık Sınıflandırmaları) için ciddi hazırlıklar yapıldı. Bu kapsamda haziran ayında gerçekleştirilen ICD-11'de online oyun ve kumar bağımlılığı resmen bir ruhsal sağlık problemi olarak tanımlandı. Toplantıya 20'nin üzerinde uzman katıldı. DSÖ Madde Bağımlılığı Büro Koordinatörü Psikiyatrist Vladimir Poznyak, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Dinç toplantıyı yönetti." Açıklamada, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç'in gerçekleştirilen toplantı sonrasında DSÖ'nün bilgisayar oyunları bağımlılığını "ruhsal sağlık problemi" kategorisine almasına ilişkin değerlendirmesine de yer verildi.

Dinç, DSÖ'nün teknoloji bağımlılığının alt kalemlerinden biri olan online oyun ve online kumar bağımlılığı tehlikesinin ve bu bağımlılık türünün ruhsal sağlık problemi kapsamına alınacağının, 2017'de gerçekleştirdikleri toplantıda ve 2018'de Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması ICD-11'de konuşulduğunu anımsattı.
AA

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