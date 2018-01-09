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Teknolojik cihazlar boyun fıtığı yapıyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, “Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, özellikle teknolojik cihazlar boyun bölgesinde fıtığa neden olabiliyor” dedi

09 Ocak 2018 Salı 23:08
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Teknolojik cihazlar boyun fıtığı yapıyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, boyun fıtığı konusunda bilgi verdi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanoğlunun hareketsiz yaşamının sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Cebeci, “Cep telefonları, bilgisayar gibi aletlerin meydana getirdiği kolaylıklar, kişi de belli rahatsızlıkları beraberinde getiriyor.

Sabit olarak baktığımız bu cihazlar özellikle boyun bölgemizde fıtığa neden olabilmektedir. Boyun fıtığı, omurlar arasındaki disklerde bulunan jel benzeri sıvının diskin şeklini değiştirmesi ya da disk içinden dışarı çıkmasıdır. Disklerin bir bölümü veya disk içinde bulunan sıvı omurların arasından çıktığında, çevrede bulunan sinirlere baskı yaparlar.

Bu baskı sonucu boyun tutulması ya da şiddetli ağrılar olabilmektedir. İlerleyen boyun fıtığı, sinirler üzerindeki basıncı arttırdığın da, el ve kollarda uyuşma, karıncalanma ve güç kaybı görülebilir” diye konuştu.
'Mutlaka doktora başvurulmalı'

Boyun şikayeti olan vatandaşların mutlaka doktora başvurması gerektiğini dile getiren Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, “Boyun fıtığı tedavisinde ilk olarak dikkat edilmesi gereken güç kaybının olup olmadığıdır. Bu konuda doktorunuzun yapacağı nörolojik muayene sonrası ağrının şiddetine göre de MR isteyebilir. Muayene sonrası doktorunuz ilaç ve fizik tedavi uygulaması verebilir.

Fakat güç kaybının olduğu durumlarda ve omuriliğin aşırı baskı altında olduğu hastalarda mutlaka cerrahi tedavi yapılmalıdır. Yoksa kol ve bacak üzerinde kalıcı hasar yani felç, denge bozukluğu olabilir. Boyun fıtığı belirtileri ve fıtığın ilerleyişi yaşam tarzının düzenlenmesi ve boyun bölgesini güçlendiren egzersizle önemli ölçüde kontrol altına alınabilir.

Burada dikkat etmeniz gerekenler ise; bilgisayar başında otururken duruşumuzu kontrol etmemizdir. Yürürken dik yürünmeli, başın öne eğilmemesi ve boyuna yük bindirilmemesi gerekir. Boyun bölgesini zorlayan ve başın sürekli hareket halinde olduğu sporlardan uzak durulmalıdır. Düzenli egzersiz yapılarak, özellikle yüzme, yürüyüş ve boyun kaslarını güçlendirici egzersizler yapılmalıdır” şeklinde konuştu.
İHA

Anahtar Kelimeler:
BeyinSinirTeknolojiCihazBoyun
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