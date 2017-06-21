Temizlenmeyen klima çok tehlikeli

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cengiz Şen nefes darlığı problemi yaşayanlar için önemli hatırlatmalarda bulundu. Astım hastalığı, akciğerlerimizdeki hava yollarının tıkanmasıyla meydana gelen ve nefes darlığına yol açan bir rahatsızlık. Bu tıkanmanın arkasında enfeksiyonlar, alerjik maddeler, bazı besin ve ilaçlar, reflü hastalığı gibi birçok neden olabileceği gibi soluduğumuz havanın kirlilik derecesi, ısısı ve nem oranı da etkili.



Yrd. Doç. Dr. Cengiz Şen, yaz aylarında maruz kaldığımız sıcak hava ve yüksek nemle birlikte temizliği iyi yapılmayan klimaların ve klorlu havuzların da astımda tetikleyici faktörler arasında yer aldığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Halı kaplı odalardan uzak durun

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Şen şöyle devam etti: “Solunum yolları ile ilgili sorun yaşayanların özellikle yaz aylarında birçok seçimi yaparken dikkat etmeleri gerekiyor. Bunların başında; sıcaklığın ve nemin fazla olduğu saatlerde dışarıda olmamak ve bu saatlerde yorucu fiziksel aktivitelerden sakınmak, küf sporları ve ev tozu akarları yüksek nemli ortamlarda artmaktadır.



Astım hastası olanların tatil için seçtiği konaklama yerlerinde halı kaplı olmayan odaları tercih etmesi gerekiyor. Ayrıca antialerjik yatak kılıfı kullanılmasının ev tozu akarı maruziyetini azaltacağı unutulmamalıdır. Yaz aylarında sıklıkla kullanılan ve özellikle klorla dezenfekte edilen havuzlar, klor duyarlığı olan astım hastalarında nefes darlığına yol açabilmektedir. Mutlaka yeterince sıvı alınmalı ve düzenli olarak kullanılan astım ilaçlarına sizi takip eden doktorunuzun önerileri doğrultusunda devam edilmelidir.”

Klimanı temizlet, nefesini koru

“Ortam sıcaklığı ve nemin çok yüksek olduğu bölgelerde klimalı ortamlarda kalarak sıcaklığın ve nemin uygun şartlarda olmasını sağlamak önemlidir” diyen Şen, “Astımlı olgular için ortamdaki havanın en uygun nem miktarı yüzde 30–50 arasıdır. Fakat, klima kullanımında özellikle ortam sıcaklığının fazla soğutulmaması ve klimanın direkt kişin üzerine hava akımı vermemesi gerekir.



Ayrıca klima filtrelerinin düzenli olarak temizlenmesine dikkat edilmelidir. Aksi halde klima faydadan çok zarar verebilir. Temizliği iyi yapılmayan klimalarda bazı mantarlar ve çok tehlikeli bakteriler üreyebilmektedir. Bu mantar ve bakterilerin hava yoluyla akciğerlere ulaşması neticesinde astım krizleri ve ölümcül zatürreler (pnömoni) olabilmektedir” dedi. OKAN EGESEL