Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Dr. Hakan Özkul'dan 13 Şubat Dünya Epilepsi Günü Açıklaması:

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Dr. Hakan Özkul, yeni düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, epilepsi hastalığının beyinde var olan elektriğin aşırı artmasıyla ortaya çıktığını söyledi.

Epilepsi hastalığının tedavi ve kontrolü sağlanmadığında kişinin yaşam kalitesinin bozulduğunu, hastalığın da ekonomik yükünün giderek arttırdığını anlatan Dr. Hakan Özkul, hastalığının dünyada yaklaşık 50 milyon kişide görüldüğünü bildirdi.

Epilepsi hastalığa dikkati çekmek amacıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Dr. Hakan Özkul, şunları kaydetti:

Nöbetleri kontrol altında olan bir hastanın normal yaşamını sürdürmesinde hiçbir engel bulunmamaktadır. Ancak toplumda bu hastalığa karşı hala çok büyük bir ön yargı bulunmaktadır. Epilepsi olan kişiler, toplumdaki bu önyargı sebebiyle; iş bulma, evlenme, çocuk sahibi olma, hobilerini seçme gibi konularda çok zorlanmaktadırlar. Bu temel sorunlar bireylerin ve toplumun epilepsi hastalığı hakkındaki bilgisizliğinden kaynaklanmaktadır.

Epilepsi hastası olan kişilerin nöbetleri kontrol altında bile olsa, bazı meslekleri yapmaları uygun değildir. Bu meslekler: pilot, cerrah, toplu taşıma araçlarında sürücülük gibi özetlenebilir. Ayrıca kişinin düşme ve yaralanma riskinin olduğu çatı işçiliği, dalgıçlık gibi işleri yapmaları da uygun değildir. Bu gibi meslekler dışında epilepsi hastası için uykusuzluk nöbetleri tetikleyebileceği için gece vardiyasında çalışmaları uygun değildir. Bunun dışında herhangi bir işte çalışmalarında sakınca bulunmamaktadır.

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Dr. Hakan Özkul, Epilepsi hastalarına şu önerilerde bulundu:

• Açlık ve uykusuzluk epilepsi nöbetleri için tetikleyici olabilmektedir,

• Anksiyete ve depresyon epilepsi için tetikleyici olabilmektedir,

• Ateşli hastalıklar uygun şekilde uzman hekim tarafından tedavi edilmelidir

• Bazı ilaçların kullanımından uzak durmaları gerekmektedir, hekime sormadan herhangi bir nedenle ilaç kullanımı sınırlandırılmalıdır.

• Alkol, titrek ve parlak ışıklar ve uyuşturucu madde kullanımı gibi faktörler epilepsi hastalarında kişinin eşiğini düşürerek hastalığı olumsuz etkiler.

Ayrıca hastalara özel bir beslenme şekli önerisi veya yapmaları için özel bir spor önerisi bulunmamaktadır dedi.