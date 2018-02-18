Tıplılar ‘psikosomatik’ hastalıklara odaklandı

Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen 19. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’nde konuşan Rektör Yusuf Ulcay, yeni nesil öğrencilerin, sorgulayan ve araştıran bir karakterde yetiştiğine işaret etti.

Ulcay, “Üniversitelerin temel fonksiyonları eğitim, araştırma, ilgili sektörlerle çalışma ve sosyal sorumluluk alanlarında üzerine düşen görevleri yerine getirmektir. Yeni gelen öğrencilerimiz belki farkında değiller ancak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, lisansüstü kapasitemizi arttırmaya gayret gösteriyoruz.

Tıp fakültemizde çok sayıda uzmanlık alımı yapıyoruz. Üniversitemizdeki 2 bin 500 yabancı öğrenci sayısını 9 binin üstüne çıkardık. Lisans eğitiminden ziyade lisansüstü eğitime ağırlık vermek istiyoruz. 15 araştırma üniversitesi arasında yer aldık. Burada kalmak için performansımızı daha iyi hale getirmek zorundayız.

Rekabet gelişmeyi doğuracaktır. Sonuçta herkes kazançlı çıkacak. Öğrencilerimiz de bu öğreti doğrultusunda hareket etmeli ve en iyi doktor olmayı hedeflemelidir” diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, 29 yıllık hekim ve cerrah olduğuna işaret ederek, “Hastalarımın birçoğunun psikolojik sebeplerden dolayı hasta olduklarını gördüm. Dolayısıyla bu kongrenin özellikle tıp öğrencileri açısından geleceklerini görmeleri bakımından çok faydalı olacağını düşünüyorum.

Önümüzdeki yıllarda tıp öğrencilerinin ilmi çalışmalardan çok daha fazla yararlanma imkânları var. Ülkemiz sıçrama yapmaya hazırlanırken, geleceğimiz olacak doktor adaylarının da çok güzel projelere imza atacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.

İHA