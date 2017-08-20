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Tiroid kanseri vakaları arttı

Tiroid kanseri vakalarının diğer kanser vakalarına göre son yıllarda Doğu Karadeniz bölgesinde artış gösterdiği belirtildi

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Tiroid kanseri vakaları arttı

Genel Cerrahı Uzmanı Prof Dr. Mithat Kerim Arslan, Guatr hastalığının Karadeniz Bölgesi'nde oldukça sık görüldüğünü kaydetti. Aslan “İnsan boynunda tiroid bezi isminde hormon yapıcı bir organ vardır. Bu bezin hastalanıp büyümesine guatr denir. Bu bezin hastalıkları iyi huylu olabildiği gibi bazen de kötü huylu olabilir. Bütün dünyada iyot eksikliği olan bölgelerde tiroid kanseri daha sık görülür.

Guatr hastalığında tiroid bezinin üzerinde nodül dediğimiz küçük veya büyük sert şişlikler ortaya çıkabilir. Bunlar her zaman elle anlaşılmayabilir. Bu sebeple kalp çarpıntısı, sıcak basması, ellerinde titreme, uykusuzluk, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, zayıflama gibi şikâyetleri olan veya boynunda şişlik olan hastaların mutlaka kontrol edilmeleri gerekir. Bu hastaları güvenle tedavi etmekteyiz.

Bazı durumlarda ilaç tedavisi yeterlidir. Özellikle nodül bulunan guatrlarda ameliyat tek tedavi yolu “ dedi. Aslan, Tiroid bezi hastalıkları kadınlarda erkeklerden 3-4 kat daha sık görüldüğünü ifade etti. İHA


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