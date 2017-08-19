Trabzon’da uyuşturucu kullanım yaşı düşüyor

Trabzon'da geçtiğimiz yıl Ocak ayında hizmete giren ve aynı yıl içinde 938 kişinin müracaat ettiği Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne (AMATEM) bu yılın sadece 7 ayında 863 kişi alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için müracaat etti.



Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM birim sorumlusu Uzm. Dr. Selçuk Özin, bağımlılığın son yıllarda artan sıklıkla getirmiş olduğu bir takım olumsuzluklara vurgu yaptı. Özin “Bağımlılık son yıllarda artan sıklıkla ve getirmiş olduğu ekonomik, tıbbi ve sosyal yükle karşımıza çıkmaktadır. Bağımlılık, kullanılan maddenin kişinin yaşantısını olumsuz etkilemesine rağmen, kişinin madde kullanımı üzerindeki denetleme hissini kaybetmesi ve buna bağlı olarak kontrol edilemez sıklıkta madde kullanımı olarak tarif edilebilir. Yapılan bilimsel çalışmalar son yıllarda alkol ve madde kullanım sıklığının arttığını, başlama yaşının daha erkene kaydığını göstermektedir.



Alkol ve madde bağımlılığının kişi, ailesi ve toplum için olumsuz sonuçları olabilmektedir. Alkol ve madde kullanan her birey bağımlı olma riski taşımaktadır. Alkol ve madde kullanımında bağımlılar arasında görülen “Bir kereden bir şey olmaz” şeklindeki düşünce gerçekdışı bir yaklaşımdır. Çünkü ilk kullanımdan itibaren bağımlılık gelişebilmektedir. Kullanılan maddelere bağlı olarak tıbbi sorunlar gelişebilmekte, zaman zaman da medyada görüldüğü üzere ölümler görülebilmektedir” dedi.

Başvuranların büyük çoğunluğu erkek

Merkezlerine bu yılın Temmuz ayı itibariyle müracaat sayısının 863 olduğunu belirten Özin, “Trabzon’da AMATEM Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 4 Ocak 2016 tarihinde açılmıştır. 2016 yılı içerisinde AMATEM polikliniğine müracaat eden hasta sayısı 931’i erkek, 7’si bayan olmak üzere 938’dir. Yatarak tedavi olan hasta sayısı 214 olarak kayıtlara geçmiştir. 2017 yılı Ocak-Temmuz dönemi polikliniğe müracaat eden hastaların 831’i erkek, 32’si bayan olmak poliklinik muayene sayısı 863 iken yatarak tedavi olan hasta sayısı 153'tür.



2016 yılı AMATEM’e başvuran hastaların yaş aralıkları incelendiğinde 18-30 yaş grubu arası yüzde 70 iken, 30 üzeri yaş grubu yüzde 30; 2017 yılı Ocak-Temmuz dönemi 18-30 yaş grubu arası yüzde 72 iken, 30 üzeri yaş grubu yüzde 28’ini oluşturmaktadır” diye konuştu. İHA