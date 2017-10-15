Tromboz ölümleri tehlikeli boyutta

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Rüçhan Akar, derin toplardamarlarda meydana gelebilen kan pıhtısı olarak tanımlanan trombozun dünyada yılda 3 milyon kişiden fazla ölüme sebep olduğunu belirterek, "Bu verilere göre, ülkemizde her yıl yaklaşık 30 bin kişi trombozdan hayatını kaybediyor" dedi.

Prof. Dr. Akar, kalp ve damar hastalıklarından kaynaklı ölümlerin dörtte birinin damarlarda oluşan pıhtılar nedeniyle gerçekleştiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Tromboz dünyada yılda 3 milyon kişiden fazla ölüme sebep olmaktadır.

Bu verilere göre ülkemizde her yıl yaklaşık 30 bin kişi trombozdan hayatını kaybediyor.

Tromboembolik olaylar, hem erken hem de geç dönemde hayatı tehdit edebilir, yaşamı olumsuz etkileyen sorunlara neden olabilir. Unutmayınız pıhtı fark edilebilir, önlenebilir ve tedavi edilebilir. Toplardamar sisteminde özellikle bacaklarda, kalça seviyesinde herhangi bir pıhtı oluşumu hakikaten ciddi bir problem. Ölümle sonuçlanabilen ancak önlenebilen bir sorun. Her yaşta görülebilen problemin, yaşla görülme sıklığı da artmakta.

Kadınlarda, özellikle hamilelikte veya emzirme döneminde sıklıkla karşılaşabileceğimiz bir durum. Doğum kontrol hapı kullananlarda daha yüksek görülmekte. Sigara kullanımı, obezite, özellikle ortopedik ve genel cerrahi ameliyatlarından sonra meydana gelen hareketsizlik sonrası, eğer belli bir önleyici ilaç kullanılmıyorsa pıhtı oluşumu olabilmektedir."

‘Pıhtı küçük, riski büyük’

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal da "Pıhtı küçük, riski büyük" olarak adlandırdıkları sosyal sorumluk projesi kapsamında toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak gayretinde olduklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"21. yüzyılın ve gelecek yüzyılın herhalde en ciddi problemi hareketsizlik olacak. Hal böyleyken bacakta toplanan, hareketsizliğe bağlı problemler sonucu oluşan pıhtı akciğerlere atabiliyor. Her 37 saniyede bir dünyada bir kişi bacaklarına oturan pıhtı ve bunun akciğerlere gitmesi nedeniyle hayatını kaybediyor.

Sorun gerçekten büyük. Bu soruna dikkati çekmek için iki dernek olarak 13 Ekim'de tüm dünyayla birlikte bir farkındalık projesi geliştirdik. Amacımız hastalarımızla kalp-damar cerrahlarını bir araya getirmek. Çok basit önleyici tedbirlerle pıhtı oluşumunun ve bu ölümlerin önüne geçilebileceğini bilmenin halkımızın hakkı olduğunu düşünüyorum. Pıhtı küçük ama sorun büyük."

Köksal, bacakta ağrı ve şişmenin en sık görülen belirtiler arasında yer aldığını belirterek, susuz kalmamaya özen göstermenin, uzun yolculuklarda ayakları sürekli hareket ettirmenin, genel olarak da düzenli egzersiz yapılmasının, hareketsiz kalınmamasının alınabilecek en iyi tedbirler arasında olduğunu sözlerine ekledi.

AA