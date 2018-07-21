Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94082
ALTIN
189.318
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2808
EURO
5.6125

Türk hekimden çığır açacak yöntem

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İsmail Okan Yıldırım, böbrek nakli sonrasında oluşan problemi ortadan kaldıracak bir yöntem keşfetti. Dünyada ilk kez Malatya’da 13 hastaya uygulanan yöntemde yüzde yüz başarı sağlandı

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:38
Türk hekimden çığır açacak yöntem

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İsmail Okan Yıldırım, tıp dünyasında çığır açacak bir yöntem keşfetti.

Uzun süredir böbrek nakli sonrası hastalarda ortaya çıkan sorunları giderme konusunda çalışmalar yürüten Dr. İsmail Okan Yıldırım, böbrek nakli sonrası oluşan ve böbrek kaybına neden olabilen lenfatik sıvı birikimlerini gidermede hastalara yeni bir yöntem uyguladı.

Dr. Yıldırım'ın uyguladığı bu yeni yöntemle böbrek nakli sonrası oluşan lenfatik kaçakların yüksek teknolojik cihazlar yardımıyla yerleri tespit ediliyor ve bu noktalara tam isabetli olarak iğne yardımı ile yapıştırıcı madde veriliyor. Böylece böbrek çevresinde oluşan lenf sıvılarının böbreğe verebileceği ciddi sorunlar engellenebiliyor. Üstelik bu yöntemle hastalar aynı gün içerisinde taburcu edilebiliyor.

Tıp dünyasında önemli bir sayfa açması beklenen yöntem geçtiğimiz gün sağlık dünyasının önde gelen yayın organlarından Transplantation’da yayınlandı. Dünyada ilk kez Malatya’da 13 hastaya uygulanan ve yüzde yüz başarı sağlanan yöntem tıp dünyasında heyecan oluştururken şimdi ulusal ve uluslararası birçok sağlık kuruluşu yöntemi kendi hastalarına da uygulayabilmek için Yıldırım’dan bilgi ve veri istiyor.

Transplantation dergisinde yayınlandı

Yöntemi keşfeden Dr. İsmail Okan Yıldırım, böbrek nakli olan hastalarda öncelikle geleneksel tedavi yöntemlerini uyguladıklarını, tedaviye dirençli ve son çare olarak cerrahi tedavi seçeneği kalan hastalarda nefroloji, genel cerrahi ve girişimsel radyologlardan oluşan böbrek nakli konseyinde karar alınarak bu yöntemin uygulandığını belirtti.

Böbrek nakli sonrası biriken bu lenf sıvısının çözümünde önemli bir sayfa açması beklenen bu yöntemin dünyaca ünlü Transplantation dergisinde yeni bir yöntem olarak yayınlandığı belirten Dr. Yıldırım, "Uyguladığımız teknikle alakalı hem ulusal hem de uluslararası alanda bizden yoğun bir şekilde görsel ve yazılı materyaller isteniyor. Biz de bu çalışmamızdaki materyalleri bilimsel ortamlarda görsel ve yazılı olarak paylaşıyoruz" dedi.

Dr. İsmail Okan Yıldırım yöntem hakkında bilgi vererek, “Lenfosel dediğimiz şeylerin çok ciddi anlamda böbreğe zarar verme gibi riskleri var. Bu tedaviler genellikle ya cerrahi ya da dışarıdan bir boru yardımıyla dışarı akıtma gibi yöntemlerle yapılmaktadır.

Ama bizim bulduğumuz yeni bir yöntem ile lenf kanallarını görüntüleyerek bu kaçağın yerini tam olarak tespit ediyoruz ve merkezimizdeki yüksek teknolojik cihazlarla kaçağı tespit edilen odaklara milimetrik olarak bir iğne yardımıyla yapıştırıcı madde veriyoruz. Böylece bu lenfatik sıvı böbrek çevresinde toplanmıyor ve bu şekilde böbreğe muhtemel zararları da önlemiş oluyoruz. Bu tür hastalar genellikle bu işlemden hemen sonra taburcu olup evlerine gitmektedirler” ifadelerini kullandı.

Dünyada ilk kez Turgut Özal Tıp Merkezinde uygulanan bu yeni yöntemle 13 hastanın yüzde yüz başarılı bir şekilde tedavi edildiğini aktaran Yıldırım, ameliyata gerek duyulmadığını ve bu hastaların günü birlik tedavi olup aynı gün evlerine döndüğünü söyledi.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmanlardan sahte propolis uyarısı
Uzmanlardan sahte propolis uyarısı
Yazın omurga sağlığına dikkat
Yazın omurga sağlığına dikkat
Semizotunun az bilinen faydaları
Semizotunun az bilinen faydaları
Sigara içmek gözleri de vuruyor
Sigara içmek gözleri de vuruyor
Mevsime güvenip gribe yakalanmayın
Mevsime güvenip gribe yakalanmayın
'Önemli hastalıklar diş çürükleriyle başlar'
'Önemli hastalıklar diş çürükleriyle başlar'
Güneş koruyucularına fazla güvenmeyin
Güneş koruyucularına fazla güvenmeyin
Mevsime güvenip gribe yakalanmayın
Mevsime güvenip gribe yakalanmayın
Suriyeli sığınmacılar muz bahçesine saklandı
Suriyeli sığınmacılar muz bahçesine saklandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim