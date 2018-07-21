Türk hekimden çığır açacak yöntem

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İsmail Okan Yıldırım, tıp dünyasında çığır açacak bir yöntem keşfetti.

Uzun süredir böbrek nakli sonrası hastalarda ortaya çıkan sorunları giderme konusunda çalışmalar yürüten Dr. İsmail Okan Yıldırım, böbrek nakli sonrası oluşan ve böbrek kaybına neden olabilen lenfatik sıvı birikimlerini gidermede hastalara yeni bir yöntem uyguladı.

Dr. Yıldırım'ın uyguladığı bu yeni yöntemle böbrek nakli sonrası oluşan lenfatik kaçakların yüksek teknolojik cihazlar yardımıyla yerleri tespit ediliyor ve bu noktalara tam isabetli olarak iğne yardımı ile yapıştırıcı madde veriliyor. Böylece böbrek çevresinde oluşan lenf sıvılarının böbreğe verebileceği ciddi sorunlar engellenebiliyor. Üstelik bu yöntemle hastalar aynı gün içerisinde taburcu edilebiliyor.

Tıp dünyasında önemli bir sayfa açması beklenen yöntem geçtiğimiz gün sağlık dünyasının önde gelen yayın organlarından Transplantation’da yayınlandı. Dünyada ilk kez Malatya’da 13 hastaya uygulanan ve yüzde yüz başarı sağlanan yöntem tıp dünyasında heyecan oluştururken şimdi ulusal ve uluslararası birçok sağlık kuruluşu yöntemi kendi hastalarına da uygulayabilmek için Yıldırım’dan bilgi ve veri istiyor.

Transplantation dergisinde yayınlandı

Yöntemi keşfeden Dr. İsmail Okan Yıldırım, böbrek nakli olan hastalarda öncelikle geleneksel tedavi yöntemlerini uyguladıklarını, tedaviye dirençli ve son çare olarak cerrahi tedavi seçeneği kalan hastalarda nefroloji, genel cerrahi ve girişimsel radyologlardan oluşan böbrek nakli konseyinde karar alınarak bu yöntemin uygulandığını belirtti.

Böbrek nakli sonrası biriken bu lenf sıvısının çözümünde önemli bir sayfa açması beklenen bu yöntemin dünyaca ünlü Transplantation dergisinde yeni bir yöntem olarak yayınlandığı belirten Dr. Yıldırım, "Uyguladığımız teknikle alakalı hem ulusal hem de uluslararası alanda bizden yoğun bir şekilde görsel ve yazılı materyaller isteniyor. Biz de bu çalışmamızdaki materyalleri bilimsel ortamlarda görsel ve yazılı olarak paylaşıyoruz" dedi.

Dr. İsmail Okan Yıldırım yöntem hakkında bilgi vererek, “Lenfosel dediğimiz şeylerin çok ciddi anlamda böbreğe zarar verme gibi riskleri var. Bu tedaviler genellikle ya cerrahi ya da dışarıdan bir boru yardımıyla dışarı akıtma gibi yöntemlerle yapılmaktadır.

Ama bizim bulduğumuz yeni bir yöntem ile lenf kanallarını görüntüleyerek bu kaçağın yerini tam olarak tespit ediyoruz ve merkezimizdeki yüksek teknolojik cihazlarla kaçağı tespit edilen odaklara milimetrik olarak bir iğne yardımıyla yapıştırıcı madde veriyoruz. Böylece bu lenfatik sıvı böbrek çevresinde toplanmıyor ve bu şekilde böbreğe muhtemel zararları da önlemiş oluyoruz. Bu tür hastalar genellikle bu işlemden hemen sonra taburcu olup evlerine gitmektedirler” ifadelerini kullandı.

Dünyada ilk kez Turgut Özal Tıp Merkezinde uygulanan bu yeni yöntemle 13 hastanın yüzde yüz başarılı bir şekilde tedavi edildiğini aktaran Yıldırım, ameliyata gerek duyulmadığını ve bu hastaların günü birlik tedavi olup aynı gün evlerine döndüğünü söyledi.

İHA