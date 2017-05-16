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Türkiye'de şaşırtan sağlık araştırması!

Ipsos’un Philips Türkiye için 12 ilden 1209 kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türk halkının yüzde 78’i mevcut sağlık durumundan memnun olduğunu belirtti! Vatandaşların yüzde 86'sı ise sağlıklı olmak adına çaba gösteriyor.

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Türkiye'de şaşırtan sağlık araştırması!

Yemek yeme alışkanlıklarını sağlıklı yaşam kavramı ile özdeşleştiren katılımcıların yüzde 67’si ev yemeği tercih ediyor; yüzde 54 ise her gün taze meyve/sebze suyu tüketmeye özen gösteriyor. Katılımcılara göre yüzde 70 ile stres, sağlığı olumsuz etkileyen en önemli faktörlerin başında gelirken hava kirliliği, sigara-tütün kullanımı, düzensiz beslenme, hareketsizlik ve uykusuzluk diğer olumsuz faktörler arasında yer alıyor.

Araştırma sonuçlarına göre herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşınca toplumun yüzde 51’i hemen doktora gidiyor.

Yüzde 17’lik bir kesimin hiç doktora gitmediği görülürken, yüzde 64’lük büyük bir kesim ise sağlığı söz konusu olduğunda her türlü parayı ödemeye razı olduğunu söylüyor.

 Araştırmayı kamuoyu ile paylaşan Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak'ın verdiği rakamlar ise ürkütücü.

Philips olarak 2025 yılına kadar dünyada 3 milyar kişinin yaşamını iyileştiren bir şirket olma hedefiyle ilerlediklerine işaret eden Karabatak, "Şu anda bu rakam 2 milyar... Türkiye’de nüfusun yüzde 33’ü obez ya da kilolu, 7 milyondan fazla diyabet ve 20 milyon tansiyon hastası var, her yıl 300 binden fazla kalp krizi vakası görülüyor. Bu rakamlara baktığımızda Türkiye’de sağlık alanındaki riskleri kolayca görebiliyoruz. Sağlık trendlerine yönelik yaptığımız araştırma ile biz de bu farkındalığı artırmayı hedefledik” diye konuştu.

 HABER MERKEZİ

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