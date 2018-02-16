Türkiye obezitede Avrupa lideri!

Obezitenin anne kjarnında başladığını kaydeden Mollaoğlu, “Çocuklar yeme kültürünü aile içinde kazanıyorlar. Hiç kahvaltı yapılmayan bir evde çocuğun düzenli yeme alışkanlıklarına sahip olması beklenemez" dedi.

Fındık ve zeytinyağı açısından çok zengin bir ülke olduğumuzdan bahseden Mollaoğlu, “Eğer bir yağ yemek pişirirken tavanıza yapışıyorsa damarlarınıza da yapışacak demektir. Türkiye zeytinyağı ve fındık yağı açısından çok zengin ancak fındık yağı çok pahalı. Oysa bu yağ kalp damar sağlığı için çok faydalı çünkü yüksek miktarda E vitamini içeriyor” dedi.

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