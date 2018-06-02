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'Türkiye’de 50 bin MS hastası var'

Dünya MS günü kapsamında Türkiye MS Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte MS’nin Türkiye’deki son durumu, tedavi ve teşhisi detaylarıyla ele alındı. Türkiye MS Derneği Başkanı Dr. Melih Tütüncü, “Türkiye’de yaklaşık 50 bin MS’li hastanın olduğunu biliyoruz” dedi

02 Haziran 2018 Cumartesi 17:59
'Türkiye’de 50 bin MS hastası var'

Multipl Skleroz, ya da halk arasında bilinen kısa adıyla MS’e farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye MS Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, MS’nin teşhisi, uygulanan yeni tedavi yöntemleri uzmanlar tarafından ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

MS hastalarının ve MS hastası yakınlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye MS Derneği Başkanı Nöroloji Uzmanı Dr. Melih Tütüncü, Türkiye MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Demir ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Erdem Toğrol yaptıkları sunumlar ile MS hastalığı hakkında merak edilenleri cevapladı.

Merkezi sinir sistemini etkileyerek hastanın yaşam kalitesini son derece düşüren bir nadir hastalık olan MS’in son yıllarda görülme sıklığının oldukça arttığı ifade eden Türkiye MS Derneği Başkanı Nöroloji Uzmanı Dr. Melih Tütüncü, Türkiye’de 50 bin civarında MS hastası olduğuna dikkat çekti.

'Çevresel faktörler de MS’i arttırdı'

MS hastalığı nadir bir hastalık olduğunu ve son yıllarda MS’in arttığını ifade eden Türkiye MS Derneği Başkanı Nöroloji Uzmanı Dr. Melih Tütüncü, “MS Derneği ilk kurulduğunda hem doktorlar hem de hastalar açısından MS’e farkındalığı arttırmak hedefleniyordu. Günümüzde ki amacımız ise hastaların farkındalığını arttırmak ve hastaları birlikte bir araya toplayarak güç oluşturmaktır.

MS hastalığı nadir bir hastalıktır. Ancak son yıllarda genetik yatkınlıklar ve çevresel faktörlerden kaynaklı MS’in sıklığı arttı. Türkiye’de tam sayı bilinmemekle birlikte yaklaşık 50 bin MS’li hastanın olduğunu biliyoruz. Bu durum aileleriyle birlikte çok büyük bir rakama hitap ediyor.

Bizim derneğimizde bu hastalara fizik tedavi, psikoterapi, doktora ulaşma konusunda yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte onlara moral aşılamak için çeşitli etkinliklerimiz, psikoterapilerimiz ve fizik tedavilerimiz var” dedi.

'Özellikle gençleri etkiliyor'

MS ile ilgili bilinmesi gerekenleri ayrıntılarıyla anlatan Türkiye MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Demir ise, MS hastalığının öncelikte genç popülasyonu etkilediğini belirtti. MS’in bağışıklık sisteminin beyin ve omurilikte oluşturduğu bir hastalık olarak tanımlayan Dr. Demir, şu açıklamalarda bulundu: “MS hastalığı beyin ve omurilikte tutulan bölgelere göre hastalarda oluşturduğu tahribatları ya da klinik karşılıkları değişiklik gösterebiliyor.

Bu nedenle MS, hem erken yaşta başlaması hem de klinik olması nedeniyle uzun yıllar takipte kalınması ve ilaç kullanılması gereken bir hastalıktır. Dolayısıyla hastalık, tutulan bölgelere göre değişikli gösterebiliyor. Konuşma merkezinde bir tutulma olursa hasta konuşmayabilir.

Denge merkezinde olursa dengesizlik, baş dönmesi gibi kendini belli edebilir. Kuvvet merkezinde olursa kuvvetsizlik, his merkezinde olursa ise hissizlik oluyor. MS bin bir yüzlü bir hastalıktır. Nereye tutarsa o bölgeye klinik bulgular verebiliyor.”
İHA

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