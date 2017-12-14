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Türkiye’de vatandaş sinir krizinde

Türkiye'de son 5 yılda sinir ilacı kullanımında 2.5 kat artış yaşandı. Ruh sağlığımızı en fazla aile içi sorunlar, ekonomik sıkıntılar, göç, işsizlik, toplumsal travmalar ve belirsizlik etkiliyor.

14 Aralık 2017 Perşembe 17:30
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Türkiye’de vatandaş sinir krizinde

Türk toplumunun sinir sistemi bozuluyor, halkımız giderek stresli ve depresyona meyilli bir yaşam sürüyor!

İstinye Üniversite Hastanesi’nden Psikolog ve Medikal Aile Terapisti Duygu Başak Gürtekin, araştırmaların son yıllarda Türkiye’de hem psikiyatrik ilaç tüketiminin hem de depresyon ve diğer ruh sağlığı hastalıklarının giderek arttığını gösterdiğini söyledi.

Bireylerin ruh sağlığındaki sorunların temelinin aile içindeki ilişkilere dayandığına dikkat çeken Duygu Başak Gürtekin, şunları kaydetti: "Türkiye’de ne yazık ki son yıllarda hem psikiyatrik ilaç tüketimi hem de depresyon ve diğer ruh sağlığı bozuklukları giderek artıyor. Dünyada depresyon teşhisi konan kişi sayısı 300 milyona ulaşırken, Sağlık Bakanlığı’nın 2015 yılında açıkladığı verilere göre Türkiye’de ruh sağlığı hastanelerinin doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Tablo öylesine kötü ki, ülkemizde her 10 kişiden 1’i anti-depresan ilaç kullanıyor ve bu oran giderek artıyor. Anti-psikotik ilaç kullanımı ise son 5 yılda 7 milyon 201 bin kutudan 12 milyon 158 bin kutuya çıkmış durumda. Bilinenin aksine anti-depresan tedavisi çoğu zaman tek başına çözüm değildir, ruhsal bozuklukların tedavisinde ilaç kullanımının yanı sıra terapinin de çok önemli bir iyileştirici etkisi vardır."

Aile yapısı bozulursa…

Günlük hayatta bireylere en çok etki eden sistemin aile olduğuna işaret eden Duygu Başak Gürtekin, "Ailenin kendi dinamiği bizim mutluluk, hayattan alınan tatmin, sevgi ve güven gibi temel ihtiyaçlarımıza karşılık veren kurumdur. Ailede yaşanan bir yıkım ya da travmanın bireyler tarafından eş zamanlı deneyimlenmesi hem biyolojik, hem de ruhsal olarak bizi etkilemektedir. Yaşam koşullarının giderek zorlaştığı bir düzende eğitim aldığımız işleri yapamama, ödenmeyen maaşlar, işsizlik ve beraberinde gelen tüm sosyo-ekonomik sıkıntılar stres düzeyimizi artıran ve sinir sistemine doğrudan etki eden önemli durumlardır" dedi.

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
Ruh SağlığıSinirEkonomiYoksullukIşsizlikSağlıkTürkiye
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cemal 2017-12-15 18:58:29

ekonomi cok iyi oldugunu gösterir

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