‘Türkiye’de yerli sıtma vakası görülmüyor’

Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadile Yıldız Zeyrek, Türkiye’de son yıllarda sıtmayla ilgili önemli çalışmaların yapıldığını belirterek, “Son yıllarda sıtma ile savaşın başarılı bir şekilde uygulanmasıyla ülkemizde artık yerli sıtma vakası görülmemektedir” dedi.

Prof. Dr. Zeyrek, “Dünya Sıtma Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada, parazit hastalığı olan sıtmanın, sivrisineklerin sokmasıyla insanlara bulaştığına dikkat çekerek, yurt dışına çıkacak kişilere uyarılarda bulundu.

Söz konusu hastalığın ölümlere neden olan ciddi bir hastalık olduğunu ve geçen yıl 212 milyon kişinin sıtmaya yakalandığını belirten Zeyrek, 429 bin kişinin sıtmadan hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Fadile Yıldız Zeyrek, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre Afrika’da her 2 dakikada bir çocuğun sıtmadan öldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

“2016 yılında dünya genelinde 91 bölgede sıtma görülmüştür. Türkiye’de sıtmanın hafif seyreden ‘vivax sıtması’ denilen türü sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülür. Son yıllarda sıtma ile savaşın başarılı bir şekilde uygulanmasıyla ülkemizde artık yerli sıtma vakası görülmemektedir. Ülkemizde görülen vakalar, tatil, ticaret, iş, eğitim gibi çeşitli nedenlerle sıtmanın yaygın olduğu ülkelere seyahat eden ve orada hastalığa yakalanarak ülkeye dönen kişilerdir. Bunun dışında, ticaret, göç, mülteci gibi çeşitli nedenlerle ülkemize gelen yabancı uyruklu kişilerde görülür. Bu kişilerde görülen sıtma türü genellikle ‘falsiparum sıtması’ denilen, zamanında tedavi edilmediğinde öldüren türdür. Tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın görülür.” AA