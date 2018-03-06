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Tuz tartışması alevlendi.... Karatay ne dedi?

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof Dr. Canan Karatay’ın 'tuz kullanımı' ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası tüketicilerin kafası bir kez daha karıştı.

06 Mart 2018 Salı 17:38
Tuz tartışması alevlendi.... Karatay ne dedi?

Kaya tuzu sağlıklı mı yoksa zararlı mı?

Diyetisyen Ayşe Korkmaz, kaya tuzunun saf hali ile tüketilemeyeceğini savunarak, "Türkiye’de çıkartılan kaya tuzu rafine edilmeden yenemez. Kaya tuzunun içerisinde yer alan kil arındırılmayı takdirde tüketilmesi mümkün değildir. Kaya tuzunun diğer tuzlarda olduğu gibi temel maddesi sodyum klorürdür. Rafine tuza göre biraz düşük sodyum içermesi kaya tuzunun tamamen saf ve masum olduğu anlamına gelmez. Çünkü kaya tuzu bileşiminde yüzde 94 oranında Sodyum Klorür, yüzde 1 oranında Kalsiyum Sülfat ve Kalsiyum Klorür bulunmasına karşın az miktarda insan sağlığı için zararlı olarak bilinen talyum, radyum, kurşun gibi ağır metaller ve radyoaktif maddeler de bulunuyor" dedi.

Korkmaz, kaya tuzlarının tüketici ile buluşturulması diğer tuzlara göre daha zor ve zahmetli olduğunu belirterek, "Kaya tuzu kaynaklarının kısıtlı olması ve derinlerden çıkartılması üretim maliyetlerini artırıyor. Bu nedenle de market raflarında kaya tuzunun fiyatı, diğer tuzlara göre 4 kat daha fazladır. Ayrıca sağlıklı bireylerin günlük magnezyum ve potasyum gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her gün 2-3 kilo kaya tuzunun tüketilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
Canan KaratayKaya TuzuTuz
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