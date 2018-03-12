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'Tuz yerine baharat ve bitki kullanın'

'Dünya Tuza Dikkat Haftası' kapsamında uyarılarda bulunan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, yemekleri lezzetlendirmek için tuz yerine; çeşitli baharatlar, dereotu ve maydanoz gibi bitkilerin kullanılabileceğini söyledi

12 Mart 2018 Pazartesi 17:25
'Tuz yerine baharat ve bitki kullanın'

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, yemekleri lezzetlendirmek için tuz yerine; çeşitli baharatlar, dereotu ve maydanoz gibi bitkiler, limon ve sarımsak gibi besinler kullanılabileceğini ifade etti.

Doç. Dr. Uğur Bilge, 12-14 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada tuz tüketiminin zararlarına dikkat çekti.

Bilge, "Dünya Sağlık Örgütü yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olmak üzere şişmanlık, şeker hastalığı ve bazı kanser türlerinden korunmak ve kemik sağlığını olumsuz etkilememek amacıyla günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram (1 çay kaşığı) olarak önermektedir.

Bu miktar ise yemeklere tuz eklemeden doğal olarak günlük tüketilen yiyecek ve içeceklerden sağlanmaktadır. Az ama iyotlu tuz kullanılmalıdır. 2008 yılında Türkiye Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin yaptığı ve ülke genelini yansıtan 'Türk Toplumunda Tuz Tüketimi Çalışması'na göre tuz tüketimimizin günde 18 gram olduğu belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Aşırı tuz tüketimini azaltmanın yollarından da bahseden Bilge, açıklamasında şunlara değindi:

“Yaptığınız yemeklerde kullandığınız tuz miktarını yavaş yavaş azaltmalıyız, ağız tadınız zamanla az tuza alışacaktır. Yemeklerinizi lezzetlendirmek için tuz yerine; çeşitli baharatlar, dereotu ve maydanoz gibi bitkiler, limon ve sarımsak gibi besinler kullanabiliriz.

Çocuklarınızda yemeklerine tuz ekleme alışkanlığı gelişmemesi için sofranızdan tuzu ve tuzlu sosları kaldırabiliriz.

 Aşırı tuz içeren besinler, hazır soslar, atıştırmalık ürünler, tuzlanmış kuruyemişler, turşu ve salamura besinler, balık konserveleri, tuzlanmış ve/veya salamura edilmiş et ve balık ürünleri, aromalı/aromasız, doğal/doğal olmayan gazlı/gazsız mineralli içecekler, geleneksel olarak evlerde hazırlanan turşu, salça, tarhana, yaprak salamurası besinlerdir.”
İHA

Anahtar Kelimeler:
TuzMaydanozBesin
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