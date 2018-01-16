‘Unutkanlığın sebebi mutlaka araştırılmalı’

Unutkanlığın sebebinin araştırılması gerektiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, "Çağımızın en çok duyulan şikayetlerinden biri ‘unutuyorum!’ kelimesidir. Unutmayan insan yoktur.

Hemen hemen hepimiz birçok şeyi unutuyoruz. ‘Dün sabah ne yediğimi unuttum’ cümleleri çok masumane görülse de aslında çeşitli beyin hastalıkları tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bazen bu unutkanlıklar yorgunluktan ve stresten olsa da kişi unutkanlığına sebep olan durumu araştırmalardır. Bunun için de mutlaka bir hekime muayene olması gerekmektedir” dedi.

Uzm. Dr. Osman Demir sözlerini şöyle tamamladı: “Kişi unutkanlığının normal bir unutkanlık mı yoksa bir hastalık belirtisi mi olduğunu nasıl ayırt edebilir? Kişi yaşamının unutkanlıkları yüzünden etkilenmeye başlaması önemli bir belirtidir. Etraftan gelen geri bildirimlere de dikkat etmek gerekmektedir. ‘Sen bugünlerde çok unutkan oldun! Söylediğimi hatırlamıyor musun?’ gibi cümleler bunun kanıtıdır.”

İHA