Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96275
ALTIN
190.023
DOLAR
4.7160
STERLİN
6.2472
EURO
5.5343

Unutkanlık belirtilerini ciddiye alın

Unutkanlığın, özellikle yaşlılarda bunama hastalığının ilk bulgusu olabileceğinden dolayı ciddiye alınması gerektiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Sema Nergiz, "Bu tip hastaların periyodik olarak takip altında olması gereklidir, çünkü bu unutkanlık eğer ilerleme gösteriyorsa ciddi hastalıkların habercisi olabilir" dedi

10 Temmuz 2018 Salı 18:13
Unutkanlık belirtilerini ciddiye alın

Nöroloji Uzmanı Dr. Sema Nergiz, unutkanlık ve davranış problemleri hakkında açıklamada bulundu. Dr. Nergiz, bu hastalıkların doğru, erken tanısı ve tedavi için bu alanda uzmanlık ve deneyimin gerektiğini vurguladı. Unutkanlığın kişinin etkinliklerinde kısıtlılığa yol açan ve beynin en önemli işlevlerinden biri olan bellek bozukluğu sonucu ortaya çıkan bir sorun olduğunu anlatan Dr. Nergiz, “Özellikle yaşlılarda bunama hastalığının ilk bulgusu olabileceğinden dolayı ciddiye alınması gerekir. Yaşlanma ile kişilerde ılımlı bir unutkanlık olabilir.

Bu tip hastaların periyodik olarak takip altında olması gereklidir, çünkü bu unutkanlık eğer ilerleme gösteriyorsa ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Daha gençlerde görülen unutkanlığın altında ise sıklıkla psikiyatrik sorunlar yatar. Stres, depresyon, gerginlik, beyin işlevlerinde dikkat toparlama ve yöneltmeyi bozarak unutkanlık yapar” dedi.

'Bunama bir hastalıktır'

Orta ileri yaş, yani 40’lı, 50’li yaşlara gelince durumun biraz daha farklılık gösterdiğini anlatan Dr. Nergiz, “Bu yaşlarda unutkanlık, artık toplumda iyi bilinen alzheimer hastalığı için değil ama daha erken yaşlarda başlaması mümkün olan alzheimer dışı unutkanlık hastalıkları açısından ayrıntılı bir biçimde özellikle nöropsikometrik testlerle değerlendirmeyi gerekli kılar. İleri yaşla birlikte unutkanlık ve diğer zihinsel yeteneklerin bozulmasını yaşlanmanın doğal sonucu gibi görme eğilimi vardır.

Bunama bir hastalıktır ve yaşlanmanın doğal sonucu değildir. Bunama durumlarının (demansların) yarıdan fazlasına alzheimer hastalığı yol açmaktadır. Hastalığın ilerlemesi 5 ile 12 yıl sürebilir. Hastalığın en ileri evresinde alzheimer hastasının 24 saat bakıma ihtiyacı olabilmektedir. İleri yaşta ortaya çıkan tek unutkanlık/bunama sebebi alzheimer hastalığı değildir.

En sık rastlanılan alzheimer dışı hastalıklar şunlardır; vasküler demans, frontal lob demansı, Lewy cisimcikli demans” şeklinde açıklamada bulundu.

'Tam ve doğru teşhis çok önemli'

Bu hastalıkların erkenden tanınması, tam ve doğru teşhisinin çok önemli olduğunu söyleyen Dr. Nergiz açıklamasını şöyle noktaladı:

“Yukarıda da belirtildiği gibi ilk ve göze çarpan belirtiler unutkanlık değil, hastalığa göre farklı farklı (davranış bozuklukları, hareket bozuklukları, yürüme bozuklukları, felçler vs.) semptomlardır. Bu nedenle tanının konulması gecikebilir, hasta oyalanabilir.

Oysa, bu hastalıkların hepsinin sebepleri ve seyirleri birbirlerinden farklı olduğundan tedavilerde bazı ortak olan yönler bulunsa da temel olarak farklı yaklaşımlar gerektirirler. Bu problemlerin yaşanmaması için bu hastalıkların doğru, erken tanısı ve tedavi için bu alanda uzmanlık ve deneyim gerekir.”
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Rehabilitasyon tedavisinde en etkili yöntem'
'Rehabilitasyon tedavisinde en etkili yöntem'
Sülük tedavisine ilgi artıyor
Sülük tedavisine ilgi artıyor
Unutkanlık belirtilerini ciddiye alın
Unutkanlık belirtilerini ciddiye alın
'Rehabilitasyon tedavisinde en etkili yöntem'
'Rehabilitasyon tedavisinde en etkili yöntem'
Sülük tedavisine ilgi artıyor
Sülük tedavisine ilgi artıyor
Hipertansiyondan nasıl korunuruz?
Hipertansiyondan nasıl korunuruz?
Fazla simit tansiyonu zıplatıyor!
Fazla simit tansiyonu zıplatıyor!
Çağın kabusu: Panik atak
Çağın kabusu: Panik atak
Modern çağ hastalığı: İnsülin direnci
Modern çağ hastalığı: İnsülin direnci
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim