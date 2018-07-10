Unutkanlık belirtilerini ciddiye alın

Nöroloji Uzmanı Dr. Sema Nergiz, unutkanlık ve davranış problemleri hakkında açıklamada bulundu. Dr. Nergiz, bu hastalıkların doğru, erken tanısı ve tedavi için bu alanda uzmanlık ve deneyimin gerektiğini vurguladı.

Unutkanlığın kişinin etkinliklerinde kısıtlılığa yol açan ve beynin en önemli işlevlerinden biri olan bellek bozukluğu sonucu ortaya çıkan bir sorun olduğunu anlatan Dr. Nergiz, “Özellikle yaşlılarda bunama hastalığının ilk bulgusu olabileceğinden dolayı ciddiye alınması gerekir. Yaşlanma ile kişilerde ılımlı bir unutkanlık olabilir.

Bu tip hastaların periyodik olarak takip altında olması gereklidir, çünkü bu unutkanlık eğer ilerleme gösteriyorsa ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

Daha gençlerde görülen unutkanlığın altında ise sıklıkla psikiyatrik sorunlar yatar. Stres, depresyon, gerginlik, beyin işlevlerinde dikkat toparlama ve yöneltmeyi bozarak unutkanlık yapar” dedi.

'Bunama bir hastalıktır'

Orta ileri yaş, yani 40’lı, 50’li yaşlara gelince durumun biraz daha farklılık gösterdiğini anlatan Dr. Nergiz, “Bu yaşlarda unutkanlık, artık toplumda iyi bilinen alzheimer hastalığı için değil ama daha erken yaşlarda başlaması mümkün olan alzheimer dışı unutkanlık hastalıkları açısından ayrıntılı bir biçimde özellikle nöropsikometrik testlerle değerlendirmeyi gerekli kılar.

İleri yaşla birlikte unutkanlık ve diğer zihinsel yeteneklerin bozulmasını yaşlanmanın doğal sonucu gibi görme eğilimi vardır. Bunama bir hastalıktır ve yaşlanmanın doğal sonucu değildir. Bunama durumlarının (demansların) yarıdan fazlasına alzheimer hastalığı yol açmaktadır.

Hastalığın ilerlemesi 5 ile 12 yıl sürebilir. Hastalığın en ileri evresinde alzheimer hastasının 24 saat bakıma ihtiyacı olabilmektedir. İleri yaşta ortaya çıkan tek unutkanlık/bunama sebebi alzheimer hastalığı değildir.

En sık rastlanılan alzheimer dışı hastalıklar şunlardır; vasküler demans, frontal lob demansı, Lewy cisimcikli demans” şeklinde açıklamada bulundu.

'Tam ve doğru teşhis çok önemli'

Bu hastalıkların erkenden tanınması, tam ve doğru teşhisinin çok önemli olduğunu söyleyen Dr. Nergiz açıklamasını şöyle noktaladı:

“Yukarıda da belirtildiği gibi ilk ve göze çarpan belirtiler unutkanlık değil, hastalığa göre farklı farklı (davranış bozuklukları, hareket bozuklukları, yürüme bozuklukları, felçler vs.) semptomlardır.

Bu nedenle tanının konulması gecikebilir, hasta oyalanabilir. Oysa, bu hastalıkların hepsinin sebepleri ve seyirleri birbirlerinden farklı olduğundan tedavilerde bazı ortak olan yönler bulunsa da temel olarak farklı yaklaşımlar gerektirirler.

Bu problemlerin yaşanmaması için bu hastalıkların doğru, erken tanısı ve tedavi için bu alanda uzmanlık ve deneyim gerekir.”

İHA