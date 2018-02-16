Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116553
ALTIN
163.327
DOLAR
3.7467
STERLİN
5.2661
EURO
4.6652

Uyku apnesi kalp hastalıklarını tetikliyor

Vücudun uykudayken bütün çevreyle ilişkisini keserek ertesi güne hazırlık yaptığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Hikmet Aloğlu, düzensiz nefes alımının sonucu kalp ve beyin rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini söyledi

16 Şubat 2018 Cuma 17:08
Uyku apnesi kalp hastalıklarını tetikliyor

Uyku sürecinin bireyin ertesi güne bedenen ve ruhen hazırlık süreci olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Hikmet Aloğlu, “Bu hazırlıklar hormonel dengeleri ayarlama açısından, hafıza ile ilgili entelektüel faaliyetleri hazırlama sürecidir. Bu uyku süreci sağlıklı olduğu takdirde ertesi güne yaşam sağlıklı başlar.

Uyku sürecini rahatsız eden ve uykuyu bölen sebepler varsa o süreç bozulur. Uyku bozuklukları hormonel denge düzenini olumsuz etkilediği için, damarlarda enflasyon dediğimiz süreçleri başlar. Damar sertliği ve giderek hipertansiyon, insülin direncine sebep olarak diyabet ve bu gibi hastalıkların ortaya çıkmasını tetikler" dedi.

Uyku apnesinin nefesin belli periyotlarla kesilmesi, bunun devamında da kandaki oksijen konsantrasyonunun düşmesiyle karakterize bir hastalık olduğunu belirten Uzm. Dr. Aloğlu, “Uyku Apnesi toplumda yüzde 4 oranında görülen bir hastalıktır. Yaş ve kilo aldıkça görülme sıklığı artmaya başlar.

Bunlar tedavi edilmediği takdirde nefes daralmasına bağlı olarak bireyin gece uykularında kısa kısa uyanmasına sebep olur. Bu kısa uyanmalar yavaş dalga uykusu ve REM uykusu dediğimiz uyku evrelerinin düzgün yaşanmasını engeller” şeklinde konuştu.

Damar cidarlığında (çeperinde) trombositlerin birikmesiyle birlikte o bölgede aterosikelotik zeminin oluşmaya başladığını ve bu durumun da kalp ile beyin damar hastalıklarına sebep olduğuna dikkat çeken Aloğlu, “Bu durumlar kalp krizlerine sebep olabilir. Hormonel dengeler bozulduğu için birey gece sık sık idrara kalkmaya başlar. Uyku apnesi tedavisi için hasta öncelikle bir kulak burun boğaz uzmanına görünmelidir.

Bunu izleyen süreçte hastayı maskeyle yatırıp, solunum bozukluklarını ortadan kaldıran ve uykuyu düzelten hangi alet hangi basınçla kullanılacak, buna karar verip tedavi uygulanır. Hastada burun tıkanıklığı ve geniz eti hastalığı yoksa 2 günde hasta tedavi edilir" diye konuştu.
İHA

Anahtar Kelimeler:
çevreKalpBeyin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlıklı beslenerek hastalıklardan korunun
Sağlıklı beslenerek hastalıklardan korunun
Karatay'dan diyabet çıkışı
Karatay'dan diyabet çıkışı
Şimdi tam balık yeme zamanı
Şimdi tam balık yeme zamanı
Saatte 12 cana mâl oluyor
Saatte 12 cana mâl oluyor
Sigara: En azılı katil
Sigara: En azılı katil
‘Yüksek tansiyonun sebebi bulunamıyor’
‘Yüksek tansiyonun sebebi bulunamıyor’
‘Beyin sağlığı bağırsak sağlığından geçiyor’
‘Beyin sağlığı bağırsak sağlığından geçiyor’
Kanser erkeklerde daha çok görülüyor
Kanser erkeklerde daha çok görülüyor
Yalancı siyatikle fıtık karıştırılıyor
Yalancı siyatikle fıtık karıştırılıyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim