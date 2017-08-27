Uykusuzluk Alzaymır’a sebep olabiliyor

ABD'de yapılan iki araştırmaya göre, uykunun sürekli bölünmesi bunama ve Alzaymır'a sebep olabilir.

Amerika Nöroloji Akademisinin bunama ile uyku arasındaki ilişkinin anlaşılması için yaptığı araştırma, REM uykusundan, diğer bir deyişle uykunun rüya görme aşamasından mahrum kalan kişilerde bunama görülme olasılığının bunu yaşamayan bireylere kıyasla daha yüksek olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, 12 yıl boyunca yaş ortalamaları 61 olan 321 kişiyi gözlem altında tuttu. Her katılımcının uyku döngüleri hesaplandı ve algı yetenekleri düzenli aralıklarla değerlendirmeye alındı.

Araştırma süresince 32 kişide bunama ve bunlardan 24'ünde ayrıca Alzaymır hastalığı görüldü.

Bulgular, REM uykusuna 90 dakikadan fazla sürede geçen kişilerde bunama görülme riskinin daha fazla olduğunu gözler önüne serdi.

Bu kişilerin aynı zamanda uykularının yüzde 17'lik bölümünde rüya gördüğü, bu oranın bunama görülmeyenlerde yüzde 20 olduğu ifade edildi.

Alzaymır’ın ilk aşaması

Uyku ile Alzaymır arasındaki bağı açığa çıkarmak amacıyla Wisconsin Alzaymır Hastalıkları Araştırma Merkezi'nde yürütülen araştırmada da fareler ve gönüllü insan denekler kullanıldı.

Beyinde bu yapılara rastlanması Alzaymır'ın ilk aşaması olarak değerlendiriliyor.

Alzaymır'lı bireylerin, uykusuzluk hastalığı, uyurgezerlik ve gün içinde uyuklama gibi rahatsızlıklardan da mustarip olduğu bildirildi.

Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi kapsamında yapılan araştırmalara göre, uyku eksikliği, diyabet, inme ve kalp rahatsızlıkları gibi çeşitli hastalıklara sebep oluyor. AA