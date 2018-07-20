Uzmanlardan sahte propolis uyarısı

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, yurt içi ve yurt dışından toplanan 60 propolisli ürünle ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirdikleri analizlerde bu ürünlerin yüzde 95’inin etiketinde yanlış beyan olduğunu söyledi.

Propolisin, arılar tarafından bitkilerin reçinemsi kısımlarından topladıkları, mumla karıştırarak kovan içerisinde farklı amaçlara yönelik kullandıkları, antioksidan ve antimikrobiyal özelliklere sahip doğal bir arı ürünü olduğunu belirten Tanağur sağmacı " Propolis arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek için kullanılır; virüs, bakteri ve mantarların gelişmelerini önleyici aktiviteye sahiptir. Düzenli tüketildiğinde bağışıklığın güçlenmesi ve hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olur” dedi.

Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi'nde "Farklı Coğrafi Kaynaklardan Elde Edilen Propolis Ekstraktlarının Antioksidan İçeriği” adlı bilimsel sunumu gerçekleştirdiğini belirten Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, sunumda, yurt içi ve yurt dışından toplanan 60 propolisli ürünle ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirdikleri analizlerde bu ürünlerin yüzde 95’inin etiketinde yanlış beyan olduğunu belirtti.

Su ve yağ bazlı propolislerin antioksidan kapasitesinin çok az olduğunu belirten Samancı, “Bu ürünlerin neredeyse hiç propolis içermemektedir. Ayrıca ürünlerinin çoğu koruyucu katkı maddesi içermekte ancak etikette bunlar beyan edilmemektedir. Bazı ürünlerde ise etiket üzerinde beyan edilen miktarda propolis içermemekte ve tüketiciler aldatılmaktadır” dedi.

'Piyasadaki ürünlerde menşei belirtilmemekte'

Çin propolislerinde pek çok katkı kalıntı sorunları olduğunu belirten Samancı, Çin propolislerine, ağaçların yaprak, sap ve tomurcuklarının toz haline getirilerek katıldığı, maltodekstrin, silikon dioksit vb. doldurucu maddelerle propolisin çoğaltıldığını ve propolise benzemesi için boyar maddeler katıldığını ifade etti.

Ayrıca, “Propolis, Bal ve Arı Sütü Karışımlarından Oluşan Formülasyonların Antimikrobiyal Aktiviteleri" başlıklı sunumunda Anadolu propolisinin antimikrobiyal aktivitesini de analiz sonuçlarıyla ortaya koydu.

Çalışmada, incelenen birçok farklı hastalık yapıcı mikroorganizmaya karşı propolisin öldürücü etkisi olduğunu belirten Samancı, ülser, gastrit, mide kanseri vb. hastalıklara yol açan Helicobacter pylori üzerine propolisin güçlü antibakteriyel aktivite gösterdiğini ifade etti.

Sunumlarla, Anadolu propolisinin gerek antioksidan gerek antimikrobiyal aktivitesiyle Çin propolisinden farkını anlatan Samancı, “Piyasadaki ürünlerde ürünün menşei belirtilmemektedir ve birçoğu Çin orijinlidir.

Tarım Bakanlığı, propolisin standardizasyonuna ilişkin bir çalışma başlatmıştır. Bu durum dünyada bir ilk olacaktır. Piyasadaki ürünlerin kontrolünün sağlıklı bir şekilde yapılması ve propolisin doğru şekilde üretilip tüketicilere ulaşması adına önemli bir adım olacaktır” dedi.

İHA