‘Virüsler antibiyotikle öldürülemez’

Solunum yolu enfeksiyonlarının nezle, grip, farenjit, sinüzit, larenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları ve bronşit, bronşiolit, zatürre ve verem gibi alt solunum yolu enfeksiyonları olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzman Dr. Fulya Gürkan, “Solunum yolu enfeksiyonları, konuşma veya hapşırma sırasında havaya saçılan damlacıkların başkası tarafından hava yoluyla vücuda alınması veya bu damlacıkların yüzeylerde yerleşmesi ve bizim bu yüzeylere dokunduktan sonra elimizi ağzımıza, burnumuza götürmemizle veya hasta kişilerle el sıkışma, sarılma ve öpme sırasında bulaşmaktadır” dedi.

Teneffüs yolu enfeksiyonlarında burun akıntısı ve tıkanıklığı, ateş yüksekliği, öksürük, balgam, hapşırık, baş ağrısı, geniz akıntısı, boğaz ağrısı, iştahsızlık, göğüs ve kas ağrıları gibi şikayetlerin olabildiğine dikkat çeken Dr. Gürkan, “Solunum yolu enfeksiyonları yüzde 70-80 oranında virüslerle kalanı da bakteriler sebebiyle oluşmaktadır. Virüsler antibiyotiklerle öldürülemezler. Bu yüzden de her solunum yolu enfeksiyonunda antibiyotik kullanmak gereksizidir.

Sigara içmemek ve sigara içilen ortamda bulunmamak çok önemli. Kalabalık ve kapalı ortamlara, iyi havalandırılmayan yerlere mümkün oldukça girmeyelim. Vücut direncimizi yüksek tutmak için dengeli beslenmek, bol sıvı almak, yeterli uyku uyumak, spor yapmak, güneş ışığından faydalanmak gerekiyor. Hasta kişilerle temasta bulunmamak. Ellerimizi sık sık ve sabunla yıkamak, sabun veya suyun olmadığı zamanlarda el dezenfektanları kullanmak. Mikropların bulaşma riski yüksek yerler, kapı kolları, merdiven korkulukları, otobüs tutaçları gibi yüzeylere mümkün oldukça tutunmamak, tutunduysak elimizi yüzümüze götürmemek ve elimizi hemen temizlemek.

Bu mikropların bulaşma riski yüksek olan yerlerin dezenfektanlarla sık sık silinmesi ve tabii ki riskli kişilerin grip aşılarını ve zatürre aşılarını yaptırmaları çok önemli” ifadelerini kullandı.

İHA