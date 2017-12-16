Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
109330
ALTIN
155.894
DOLAR
3.8638
STERLİN
5.1437
EURO
4.5501

‘Virüsler antibiyotikle öldürülemez’

Solunum yolu enfeksiyonun daha çok virüslerle oluştuğuna dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzman Dr. Fulya Gürkan, “Virüsler antibiyotiklerle öldürülemez. Bu yüzden her solunum yolu enfeksiyonunda antibiyotik kullanmak gereksizdir” dedi

16 Aralık 2017 Cumartesi 16:23
20 Okunma
‘Virüsler antibiyotikle öldürülemez’

Solunum yolu enfeksiyonlarının nezle, grip, farenjit, sinüzit, larenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları ve bronşit, bronşiolit, zatürre ve verem gibi alt solunum yolu enfeksiyonları olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzman Dr. Fulya Gürkan, “Solunum yolu enfeksiyonları, konuşma veya hapşırma sırasında havaya saçılan damlacıkların başkası tarafından hava yoluyla vücuda alınması veya bu damlacıkların yüzeylerde yerleşmesi ve bizim bu yüzeylere dokunduktan sonra elimizi ağzımıza, burnumuza götürmemizle veya hasta kişilerle el sıkışma, sarılma ve öpme sırasında bulaşmaktadır” dedi.

Teneffüs yolu enfeksiyonlarında burun akıntısı ve tıkanıklığı, ateş yüksekliği, öksürük, balgam, hapşırık, baş ağrısı, geniz akıntısı, boğaz ağrısı, iştahsızlık, göğüs ve kas ağrıları gibi şikayetlerin olabildiğine dikkat çeken Dr. Gürkan, “Solunum yolu enfeksiyonları yüzde 70-80 oranında virüslerle kalanı da bakteriler sebebiyle oluşmaktadır. Virüsler antibiyotiklerle öldürülemezler. Bu yüzden de her solunum yolu enfeksiyonunda antibiyotik kullanmak gereksizidir.

 Sigara içmemek ve sigara içilen ortamda bulunmamak çok önemli. Kalabalık ve kapalı ortamlara, iyi havalandırılmayan yerlere mümkün oldukça girmeyelim. Vücut direncimizi yüksek tutmak için dengeli beslenmek, bol sıvı almak, yeterli uyku uyumak, spor yapmak, güneş ışığından faydalanmak gerekiyor. Hasta kişilerle temasta bulunmamak. Ellerimizi sık sık ve sabunla yıkamak, sabun veya suyun olmadığı zamanlarda el dezenfektanları kullanmak. Mikropların bulaşma riski yüksek yerler, kapı kolları, merdiven korkulukları, otobüs tutaçları gibi yüzeylere mümkün oldukça tutunmamak, tutunduysak elimizi yüzümüze götürmemek ve elimizi hemen temizlemek.

Bu mikropların bulaşma riski yüksek olan yerlerin dezenfektanlarla sık sık silinmesi ve tabii ki riskli kişilerin grip aşılarını ve zatürre aşılarını yaptırmaları çok önemli” ifadelerini kullandı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Solunum Yolu EnfeksiyonuVirüsAntibiyotik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 yaş dişinin yaşı yok
20 yaş dişinin yaşı yok
15 milyon kişi bu ağrıyı çekiyor
15 milyon kişi bu ağrıyı çekiyor
Grip, menenjite neden olabilir
Grip, menenjite neden olabilir
Her 10 kişiden 9’unda bu vitamin eksik
Her 10 kişiden 9’unda bu vitamin eksik
Türkiye’de vatandaş sinir krizinde
Türkiye’de vatandaş sinir krizinde
Kışın bu besinleri tüketen, hasta olmaz!
Kışın bu besinleri tüketen, hasta olmaz!
Kalp yetersizliğini önlemek elimizde
Kalp yetersizliğini önlemek elimizde
Kemoterapi yerine akıllı ilaç tedavisi
Kemoterapi yerine akıllı ilaç tedavisi
Diyabetliler, göz sağlığına aman dikkat!
Diyabetliler, göz sağlığına aman dikkat!

banner122

banner121

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim