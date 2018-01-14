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Virüslü mama Türkiye dahil 83 ülkeye satılmış

Fransa'da üretilen ve bakteri içerdiği için toplatılma kararı verilen virüslü bebek maması skandalının, 83 ülke ve 12 milyondan fazla kutuyu kapsadığı açıklandı.

14 Ocak 2018 Pazar 14:55
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Virüslü mama Türkiye dahil 83 ülkeye satılmış

Fransa'da üretilen ve salmonella bakterisi içerdiği için toplatılma kararı verilen virüsbebek maması skandalının, 83 ülke ve 12 milyondan fazla kutuyu kapsadığı açıklandı.

Bakterili bebek maması ve süt tozlarını üreten dünyanın en büyük bebek maması ve süt tozu üreticilerinden Lactalis şirketinin İcra Kurulu Başkanı Emmanuel Besnier, haftalık Journal du Dimanche gazetesinin Pazar günü yayınlanan sayısında skandala dair ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

Salmonella bakterisi içeren bebek mamalarının dünya genelinde 83 ülkede satılmış olabileceğini kaydeden Besnier, '12 milyondan fazla kutu bebek maması veya süt tozunun bakterili ürün kapsamında olduğunu' belirterek, dağıtıcılara tüm ürünleri ayrım yapmadan raflardan indirme talimatı verildiğini hatırlattı.

Skandalla ilgili ilk kez konuşan Besnier, konunun yargıya taşındığını, soruşturmanın devam ettiğini hatırlatarak, 'olaydan etkilenen ailelere tazminat ödeneceğini' açıkladı.

Cuma günü Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile görüştükten sonra bakterili ürünlerin ortaya çıktığı Craon kentinde bulunan fabrikada üretilen tüm ürünleri toplatma kararı aldıklarını hatırlatan Besnier, endişeli olduklarını söyledi.

Firma bu skandalı aylarca sakladı

Lactalis grubuna ait Fransa'nın kuzeybatısındaki Craon kasabasında bulunan fabrikada, geçen yıl ağustos ayında salmonella mikrobu tespit edilmişti.

Laktalis tarafından ilk etapta üç farklı referans ile ürünlerin piyasadan toplatılacağı açıklanmış, daha sonra bu sayı 625'e çıkarılmış ve yaklaşık 200 bin kutu bakterili süt tozu riskinden bahsedilmişti. Bakterinin varlığının şirket yönetimi tarafından geçen yıl ağustos ayından itibaren bilindiği, bu bilginin kamuoyuyla ise aralık ayında paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
FransaTürkiyeMamaBebek MamasıVirüsSağlık
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