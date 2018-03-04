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Vücudunuzu D vitaminsiz bırakmayın

D vitamini eksikliğinin kilo vermeyi zorlaştırdığını belirten Diyetisyen Aysun İpek, “Yoğun miktarda yağ, dokuda tutulan D vitamininin vücut tarafından kullanımı azalmaktadır” dedi

04 Mart 2018 Pazar 17:39
Vücudunuzu D vitaminsiz bırakmayın

Beslenme ve Diyet Kliniğinden Diyetisten Aysun İpek D vitamini eksikliği ile kilo problemleri arasındaki bağ hakkında açıklamalarda bulundu. Kışın genelde kapalı ortamlarda durulduğunu belirten İpek, "Kış mevsiminin gelmesi, havaların soğuması ile birlikte, kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirmeye başladık.

Yaz dönemine oranla çok daha hareketsiz olabileceğimiz bu mevsimin aslında hareket dışında metabolizma yavaşlamasına ve kilo kaybı hızını düşürmesine bir önemli etkisi daha var. D vitamini güneş ışınları yardımıyla sentezlenir ve vücudumuzda birçok metabolik süreçte büyük öneme sahiptir. Yapılan araştırmalar tarafından da obezite ve fazla kilo ile yakından ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle D vitamini düzeylerinin tespit edilip, destek sağlanmasının önemi zayıflamak isteyen ve obezite ile mücadele eden bireyler ve sağlıklı yaşamın bir parçası olarak oldukça büyük öneme sahiptir. Peki, D vitamini eksikliğinin nedenleri nedir? Yetersiz güneş ışığı, gıda kısıtlamasına bağlı eksiklik, emilimi etkileyen hastalıklar (çölyak, chron, kistik fibrozis vb), bazı ilaçlar, karaciğer ve böbrek hastalıkları, metabolik eksiklikler (obezite)" dedi.

‘D vitamini düzeyinizi öğrenin’

D Vitamini eksikliğine karşı yapılması gerekenleri sıralayan İpek, "D vitamini düzeyinize baktırın. D vitamini düzeyinizi mutlaka öğrenin. Yılda 1 kez D vitamini düzeyinize baktırın. Yağsız beslenmeyin.

Yağsız beslenme D vitamini gibi yağda eriyen vitaminlerin vücutta kullanımına olumsuz etki edecektir. Fiziksel aktivitenize, yaşınıza, cinsiyetinize ve hastalık durumunuza uygun miktarda yağ tüketin. Daha çok bitkisel yağları tercih etmeniz de sizi sağlıklı beslenme kalıbından uzaklaştırmayacaktır.

Tek başına yiyecekler D vitamini eksikliğini karşılamaz. D vitamini yüzde 90-95 oranına güneşten elde edilir. Yüzde 5-10 arasında ise sardalye, somon gibi yağlı balıklarda, süt, tereyağı, yumurta sarısı vb birkaç besinde bulunur" şeklinde konuştu.

D vitamini kilo aldırır mı?

Yağ kütlesi fazla olan kişilerde D vitamini düzeyinin düşük olduğunu belirten İpek, "Vitaminlerin kilo alımına neden olduğu bilgisinin aksine D vitamini kilo kaybınızda oldukça olumlu etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalar yağ kütlesi fazla olan kişilerde D vitamini düzeylerinin düşük olduğunu gösterirken, kilo aldırdığı söyleminin bilimsel bir yanı yoktur.

Zayıflama programlarında ve obezitenin beslenme tedavisinde hastaların veya danışanların kandaki düzeylerine göre kişiye özgü vitamin D takviyesi yapılması, aynı zamanda mutlaka açık havada fiziksel aktiviteyle desteklenmesi gerekmektedir" dedi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
VitaminKiloYağVucüt
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