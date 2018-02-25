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Yaralara oksijenle kısa sürede tedavi

İzmir’de Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Hiperbarik Tedavi Merkezi diyabet yaralarından, karbonmonoksit zehirlenmesine pek çok hastalık oksijen verilerek tedavi edilirken, yaralarda kısa sürede iyileşme gösteriyor

25 Şubat 2018 Pazar 17:42
Yaralara oksijenle kısa sürede tedavi

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2016 yılından beri faaliyette olan, bölgenin en kapsamlı Hiperbarik Tedavi Merkezi birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. 12 koltuk kapasitesine sahip tedavi merkezinde hastalara yüzde 100 oksijen verilerek tedavi uygulanıyor.

Bu alanda Ege Bölgesinde hizmet veren tek merkez olduğunu söyleyen Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi Doç. Dr. Enver İlhan, "Eskiden bu tedaviler özel merkezlerde yapılmaktaydı ancak Sağlık Bakanlığımızın girişimleri ile artık birçok kamu merkezimizde yapılabilmektedir. Büyük bir boşluğu doldurmaktayız. Hastalardan herhangi bir ek ücret alınmamaktadır.

Halkımıza tedaviden umudu kesilen durumlarda büyük katkı sağlamaktadır. Ana ve yardımcı tedavi olarak kullanılmaktadır. Birçok birimin karar verilen hastalarda tedavi merkezi olarak kullanılmaktadır.

İki uzman ve sekiz yardımcı personel ile bu merkezimizde hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu.

Diyabet yaralarından, karbonmonoksit zehirlenmesine kadar

dekompresyon hastalığı (vurgun), hava ve gaz embolisi, karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, gazlı gangren, yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, fas, fasya), kompartman sendromu ve diğer akut travmatik iskemiler, yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve non-diyabetik) gibi birçok hastalığın tedavisinde uygulanan yöntem ile hastalıkların tedavisine katkı sağlanıyor.
İHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirBozyakaDiyabetZehirlenmeTedavi
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