Yaz'ın form nasıl tutulur?

Diyetisyen F. Bengü Büyükdereci, yaz aylarında form tutmanın yollarını paylaştı.

Yaz mevsiminin aynı zamanda diyet mevsimi olarak görüldüğünü ifade eden Diyetisyen Büyükdereci, “Fakat unutulmamalıdır ki diyet, mevsimlik olarak uygulayacağımız bir program değil, gelecekteki sağlık ve hastalık haritamızı oluşturacak olan bir yaşam tarzı değişikliğidir” şeklinde konuştu.

Bireylerin bir diyet programını uygulamaya başlamadan önce; “Bu diyeti hayatımın geri kalanında alışkanlık haline getirebilir miyim?”, “Diyet programı yaşam tarzıma uyuyor mu?”, “Diyet programı dengeli ve çeşitli mi, yoksa tek bir besin ya da besin grubu üzerinden mi ilerliyor?” sorularını kendisine sorması gerektiğini belirten Büyükdereci, “Unutmayın, hızlı ve kısa sürede fazla kilo vermeyi vadeden şok diyetleri, detoks diyetleri ve bir çok popüler diyetin geri dönüşleri daha hızlı ve daha zararlı olur. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken çeşitli, dengeli, porsiyon kontrolü ile ilerleyen bir diyet programı tercih etmek olmalı” şeklinde konuştu.

İçecek olarak suyu tercih edin

Herkesin bildiği gibi su tüketiminin günlük ortalama olarak 2-2,5 litre olması gerektiğini aktaran F. Bengü Büyükdereci, “Yaz aylarında yapılan hatalardan biri de, gün içerisinde sıcağın etkisiyle su yerine gazlı içecekler, meyve suları, limonata, şekerli içecekler tüketmektir. Ekstradan içtiğimiz hiçbir sıvı su tüketimimizi tamamlamaz, kalorisiz ya da düşük kalorili olsa bile.

Sıcağın etkisiyle tüketilen en masum taze sıkılmış bir meyve suyu bile yüzlerce kalori içerebilir. Bu nedenle soğuk bitki çayları ya da ev yapımı içecekler yaz için kurtarıcı olabilir” ifadelerini kullandı.

Karbonhidrat tüketilmeli mi?

“Karbonhidratlar tamamen beslenme programından çıkarılmalı mı” sorusunun cevabı kesinlikle “hayır” olması gerektiğini kaydeden Büyükdereci, “Vücudumuzun karbonhidrat, yağ ve protein gruplarından dengeli olarak alınmasına ihtiyacı vardır” dedi.

Büyükdereci, gün içerisinde “doğru karbonhidrat” tüketiminin metabolizmayı hızlandırdığını, formda kalmayı ve açlığı kontrol etmeyi sağladığını vurguladı ve doğru karbonhidrat tüketimini ise şöyle açıkladı: “Bu tam tahıllı ve yüksek posalı karbonhidrat kaynakları ile mümkün olur, bu durumda beyaz şekerden ve beyaz unlu besinlerden uzak durmak gerekir.”

İHA