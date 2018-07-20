Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94082
ALTIN
189.577
DOLAR
4.7919
STERLİN
6.2877
EURO
5.6070

Yazın omurga sağlığına dikkat

Yazla birlikte omurga sorunlarında artış gözlemlendiğini belirten Op. Dr. Kerem Bıkmaz, “Sıcak havaların etkisi ile kişiler serinlemek için birçok farklı seçeneği tercih ediyor. Ancak bu seçenekleri uygularken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor” dedi

20 Temmuz 2018 Cuma 16:37
Yazın omurga sağlığına dikkat

Yaz aylarında omurga rahatsızlıklarında artış olduğunu belirten Op. Dr. Kerem Bıkmaz konu ile ilgili bilgiler verdi.

Op. Dr. Kerem Bıkmaz, “Sıcak havaların etkisi ile kişiler serinlemek için birçok farklı seçeneği tercih ediyor. Ancak bu seçenekleri uygularken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

Op. Dr. Bıkmaz, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

“Yanlış klima kullanımına dikkat: Dışarıdaki hava durumuna göre ayarlanmayan ya da bir başka açıklaması ile yanlış ayarlama ile kullanılan klimalar eklem tutulmaları başta olmak üzere ağrılara, üst solunum yolu hastalıklarına, baş ağrısına, yüz felcine ve bir çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Özellikle terli vücut ile klima karşısında asla durulmaması ve oturulmaması gerekir. Doğru klima kullanımı için klimanın dışarıdaki hava sıcaklığından en fazla 6-7 derece düşüklükte ve yüzde 40-45 nemle çalıştırılması gerekir.

Havuz veya denizde dikkat edilmesi gerekenler

Yaz aylarında serinlemek amacıyla en çok deniz ve havuz tercih edilir. Hem eğlenceli hem de spor açısından faydalı olan yüzme sırasında yapılabilecek yanlış hareketlerle can sıkıcı sorunlara yol açabilir. Derinliği bilinmeyen suya asla atlamamak gerekir. Bunların dışında su da meydana gelebilecek kramplara da dikkat edilmelidir. Aniden oluşan kramplar kişilerin boğulmasına sebep olabilir. Deniz ya da havuzda oluşan kramplar da sakin olup, kıyıya doğru sırtüstü yavaşça yüzülmelidir. Kıyıya varıldığında kramp girilen yer yavaşça ovularak gerilmeye ve eski haline getirilmeye çalışılır. Ayrıca yüzme öncesinde ve sonrasında bol bol su içmek, özellikle kalsiyum ve magnezyum miktarı yüksek, mineral zengini doğal suları tüketmek krampları önler.

İçecek seçimi de önemli

Sıcak havalarda sıvı tüketimi çok önemlidir. Ancak sıvı tüketiminde de doğru tercihler yapılmalıdır. Gazlı, şekerli ve buzlu içecekler sıvı ihtiyacını gidermekten ziyade susuzluğu daha da fazla artırır. Ayrıca yapılan araştırmalar da gazlı içecekler ile osteoporoz (kemik erimesi) arasında bağlantı olduğu tespit edilmiştir. Sıvı tüketiminde ilk tercih her zaman 'Su' olmalıdır. Yaz aylarında kafein tüketimini de dikkat edilmelidir. Sıcak veya soğuk kahve tüketimi sınırlandırılmalıdır. Çünkü aşırı kafein tüketimi hem vücudu susuz bırakır hem de migren tipi baş ağrılarını tetikler.”

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmanlardan sahte propolis uyarısı
Uzmanlardan sahte propolis uyarısı
Semizotunun az bilinen faydaları
Semizotunun az bilinen faydaları
Sigara içmek gözleri de vuruyor
Sigara içmek gözleri de vuruyor
Mevsime güvenip gribe yakalanmayın
Mevsime güvenip gribe yakalanmayın
'Önemli hastalıklar diş çürükleriyle başlar'
'Önemli hastalıklar diş çürükleriyle başlar'
Güneş koruyucularına fazla güvenmeyin
Güneş koruyucularına fazla güvenmeyin
Mevsime güvenip gribe yakalanmayın
Mevsime güvenip gribe yakalanmayın
Suriyeli sığınmacılar muz bahçesine saklandı
Suriyeli sığınmacılar muz bahçesine saklandı
Aşırı sıcaklarda kalbinizin sesini dinleyin
Aşırı sıcaklarda kalbinizin sesini dinleyin
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim