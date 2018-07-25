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'Yemek öncesi oyun iştah arttırıyor'

Yemekten önce oyun oynayan çocukların iştahının artacağını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Sayar, " Sofraya oturmadan önce çocuğunuzla oyun oynayın. Oyun sayesinde neşelenen çocuk yemekten daha fazla keyif almaya başlar" dedi

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:26
'Yemek öncesi oyun iştah arttırıyor'

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Sayar, anne ve babaların çocuk yetiştirirken karşı karşıya olduğu sorunlardan biri olan iştahsızlığın doğru yaklaşımla çözülebileceğini belirtti.

Uzman Dr. Yavuz Sayar, sorunun hastalıkların belirtisi olabileceğini ifade ederek, "Çocuğunuz bazı günler az, bazı günler fazla yiyorsa bu yaşının getirdiği doğal bir özellik, dolayısıyla üzerinde durmanız gerekmiyor.

Ayrıca çocuğunuz sık ve az yemeye alışmışsa, bu şekilde yenen yemek de ana öğünde yenen kadar besin değeri taşıyabileceği için 'fazla besin almıyor' diye endişelenmenize gerek yok.

Ancak uzun süredir iştahsızsa ve yetersiz kilo alıyorsa bu sorun bağırsak parazitleri, kabızlık, kansızlık veya idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklanabileceği için mutlaka bir doktora başvurun” dedi.

İştahsızlığın birçok nedeni olabileceğini belirten Uzman Dr. Sayar, “Yapılan araştırmalar çocuklarda iştahsızlık probleminin diş çıkarma, kansızlık ve ateşli hastalıklar gibi sağlık sorunlarında, anne-babanın boşanması gibi psikolojik travmalarda ama en çok da anne ve babanın beslenme konusunda yaptıkları hatalar sonucunda oluştuğuna dikkat çekiyor.

Çünkü çocuğa yemek yeme konusunda baskı yapmak, yediği takdirde ödüllendirmek tam aksine yemediğinde ceza vermek bir işe yaramadığı gibi sorunun daha da büyümesine yol açıyor" diye konuştu.

'Sofraya oturmadan önce çocuğunuzla oyun oynayın'

Uzman Dr. Sayar, yemek öncesi çocuklarla oynanan oyunların iştahı arttırabileceğine dikkat çekip iştahı arttırabilecek diğer yolları şu şekilde sıraladı:

"Çocukların aşırı yorgun ve uykulu oldukları zaman iştahları olmadığı için yemek saatlerini buna göre düzenleyin. Sofraya oturmadan önce çocuğunuzla oyun oynayın. Oyun sayesinde neşelenen çocuk yemekten daha fazla keyif almaya başlar.

Yemek aralarında çocuğunuza şeker, çikolata, pasta, kolalı ve diğer fazla şekerli içecekler kesinlikle vermeyin. Yarım su bardağı kutu meyve suyu içmesi bile onun iştahının kapanmasına neden olabilir. Yemek yedirmek için ısrar etmeyin, onu ödüllendirmeyin veya ceza vermeyin.

Sanılanın aksine bu davranışlar çocuğun yeme alışkanlıklarını olumsuz yönde etkiler. Çocuğunuz yemek zamanında mama iskemlesine oturarak ve aile sofrasına katılarak yemek yemenin sosyal bir olay olduğunu görerek öğrenmeli.

Büyük kardeşlerinin ve aile büyüklerinin sofraya oturmaması, yemek seçmesi ve yemekleri beğenmemeleri çocuğunuzun yeme alışkanlıkları üzerinde olumsuz etki yapabilir. Yemeği televizyon olmayan, dikkatinin dağılmayacağı sessiz bir ortamda yedirin, zamanının güzel geçmesine özen gösterin.

Tabağı tepeleme doldurmak görüntü açısından itici gelebileceği için porsiyonları ufak tutun. Kolay çiğneyebileceği ve yutabileceği besinleri tercih edin. Çocuğunuz sizin beğendiğiniz yemek düzenini ve çeşidini benimsemek zorunda değil, kendi çeşidini kendisinin bulmasına izin verin.

Acele yedirmek, yemek yemeğe yeterli zaman tanınmaması ya da tam tersine yemek süresini çok uzatmak (yarım saat normal bir süredir) ve yemeği döktüğünde tepki verilmesi çocuğunuzu olumsuz yönde etkiler."

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